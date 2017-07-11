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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

«آوانتاژ» در فرهنگسرای گلستان نقد می‌شود

«آوانتاژ» در فرهنگسرای گلستان نقد می‌شود

جلسه نقد و بررسی مستند «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت ۲۱ تیرماه در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فیلم مستند گلستان چهارشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸:۳۰ در اولین روز آغاز به کار و افتتاح خود در نظر دارد جلسه نقد و بررسی فیلم «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت و برنده تندیس بهترین کارگردانی، موسیقی و صدا از دهمین جشنواره سینما حقیقت را برگزار می کند.

این جلسه نقد و بررسی با هدف ارتقای سواد سینمایی و بصری و بیان مسایل اجتماعس روز از زبان سینمای مستند ایران و با حضور محمد کارت کارگردان اثر برگزار می شود. علاوه بر این با هدف تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی و فردی مطرح شده در این اثر از دکتر روانشناس مرضیه مشتاق به عنوان مهمان ویژه حاضر در این برنامه دعوت شده است. اجرای این برنامه و نقد «آوانتاژ» برعهده محمدرضا لطفی مجری و منتقد است.

حضوور برای عموم مردم در این برنامه آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در این برنامه چهارشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸:۳۰ به نشانی نارمک، خیابان گلستان، پایین‌تر از میدان هلال احمر مراجعه کنند.

کد مطلب 4027850
آروین موذن زاده

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