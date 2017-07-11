به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلایه داران عفاف و حجاب پیش از ظهر سه‌شنبه به همت جمعیت بانوان فرهیخته اداره کل تبلیغات اسلامی و به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در بوشهر برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این همایش ضمن تشریح فلسفه حجاب و عفاف نوع نگاه به این مقوله را به دو نگاه اسلامی و غربی تقسیم کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی اظهار داشت: نگاه اسلام به عفاف و حجاب این است که رعایت حجاب هم برای مردان و هم برای زنان توصیه شده است و عواملی مانند نژاد، جنسیت، رنگ پوست و ملیت ملاک برتری انسان ها بر یکدیگر نیستند و از نظر اسلام فقط تقوا ملاک برتری افراد نسبت به یکدیگر است.

وی با اشاره به مضرات نگاه غرب به حجاب ابراز داشت: نوع نگاه فرهنگ منحط غرب به بحث حجاب استفاده ابزاری از زن است و هیچ گونه شان و کرامتی برای شخصیت زن قائل نیست.

در بخش دیگری از این مراسم حجت الاسلام یوسف جمالی مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در سخنانی به تبیین ابعاد مختلف مبحث حجاب پرداخت.

رئیس بنیاد عفاف و حجاب استان بوشهر در این مراسم خواستار انتقال آموزه های دینی در مورد این فریضه الهی به اقشار مختلف جامعه شد.

حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از این مراسم ضمن تشریح برنامه های اداره کل در هفته عفاف و حجاب بر لزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد.

خدیجه گرشاسبی کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در ابتدای این همایش به تشریح اهداف برگزاری آن پرداخت.

در بخش دیگری از این همایش نصرت شکریان خواهر یکی از شهدای جنگ تحمیلی به قرائت دلنوشته خود راجع به حجاب و عفاف پرداخت.

این همایش با حضور خواهران و مادران شهدا، بانوان مداح، مبلغات و اعضای جمعیت بانوان فرهیخته استان برگزار شد.