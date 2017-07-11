عفت ندایی فطری است و عامل اقتدار هر امت و نسلی سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج جامعه زنان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) به مناسبت هفته عفاف و حجاب بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه سازمان بسیج جامعه زنان سپاه حضرت محمد رسول ا... (ص) به مناسبت هفته عفاف و حجاب به شرح زیر است:

عفت ندایی فطری است و عامل اقتدار هر امتی نسلی سالم است و زن معمار تشکیل دهنده ساختار خانواده و کشور است که اگر معمار خود نابلد باشد دیوار ساخته شده تا به ثریا کج می رود و موجب سقوط آن می گردد با این نگاه می توان گفت زن که ابتدا زوج مکمل مرد در خانواده است با تولد اولین فرزند مهمترین و ارزشمندترین نقش یعنی مادری را برعهده می گیرد که راهبر و راهنمای او در مهمترین نهاد اجتماعی جامعه می شود.

در انقلاب اسلامی ایران که مهمترین اتفاق و رخداد قرن محسوب می شود و جهان مبهوت از شجاعت، دلاوری، ایثار، همت و مجاهدت فرزندان این مرز و بوم است نقش زن در پرورش و تربیت فرزندانی شایسته برای پیشبرد انقلاب بسیار برجسته است و به یقین اگر نبودند مادرانی متعهد و پایبند به ارزش های اسلامی چنین دلاور مردان از خود گشته ای نیز متولد نمی شد.

زن مسلمان ایرانی علاوه برتربیت و هدایت و فرزندان شایسته برای جامعه ی اسلامی، خود یکی از ارکان سازنده و همراه در مهمترین مسائل مرتبط با کشور است و نقش ارزنده ی او در به وجود آمدن انقلاب و پیروزی آن و دوران طلایی دفاع مقدس به خوبی نمود پیدا کرد و تاریخ خود مهمترین شاهد و نظاره گر این رخداد بود چه زمانی که زن مقاوم و متعهد ایران در مقابل قانون مستبدانه ی رضاخان میر پنج ایستادگی کرده و حتی به زور اسلحه حجاب از سر برنداشت و همین مقاومت او موجب شد که فرزندش درس ایثار و شجاعت آموخته و در بهمن ۵۷ بساط ۲۵۰۰ ساله ی شاهنشاهی را برچیند و چه هنگامی که در کنار این موج خروشان همان زنان متعهد را می بینیم که پا به پای مردان در راهپیمایی ها و اعتراض علیه دژخیم زمان شعار هیهات من الذله سر می دهند و ایستادگی اشان رهنمون به چنین پیروزی درخشانی در تاریخ انقلاب می شود و در این مسیر هرگز نام بانوان فداکاری همانند حدیده چی، فرهانیان، دانش آشتیانی، واعظی و یکصد شهیدی که جامعه ی زنان در این دوران تقدیم کرده اند از یاد نخواهد رفت.

دفاع مقدس مهمترین میدان و آوردگاهی است که دنیا به پاس جان نثاری مردم ایران زمین تمام قد ایستاد و چه کسی می تواند نقش زنان و مادرانی که فرزندان و همسران خود را راهی میادین نبرد کردند از یاد ببرد، زنانی که با تأسی از مادر سادات و زینب (س) بانوی پیام آور کربلا منادی حق شدند و بهترین عزیزان خود را در راه اعتلای انقلاب اسلامی فدا کردند و خود نیز در سنگری دیگر به پشتیبانی از رزمندگان برخاستند و حتی وعده ی غذایی خود را برای جبهه ها فرستادند.

حضور زنان در دوران دفاع مقدس تنها به عقبه ی جنگ و سنگر پشت جبهه محدود نمی شود و این رزمندگان خستگی ناپذیر حتی در میدان رزم نیز شرکت کرده و علاوه برنقش پرستاری از جانبازان و مجروحان جنگ خود نیز سلاح به دست گرفتند و به نبرد مستقیم با دشمن پرداختند و اکنون در پیشانی این ایثارگری نام ۴۷۷۰ شهید زن به ثبت رسیده که تعدادی در نبرد با رژیم شاه و جمعی با ترور گروهک های منافق و تعداد بسیاری در طول جنگ هشت ساله علیه دنیای کفر به شهادت رسیدند.

بعد از دوران دفاع مقدس نیز زنان در سنگر دفاع از آرمان های والای امام خمینی(ره) و شهدای والا مقام و پیشرفت و آبادانی کشور نقش ویژه ای ایفا کردند و همچنان با صلابت در جنگ نرم که به قدمت تاریخ و به وسعت کل عالم است به مجاهدت خود ادامه می دهند هرچند افکار پلیدی که تا کنون نتوانسته اند در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی برسند سعی دارند با تحمیل فرهنگ غلط و فاسد خود این رکن اصلی جامعه را به انحراف بکشانند و با شعار بی حجابی که عریانی را نوعی تمدن می دانند برای رسیدن به مطامع پلید خویش از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند اما زنان بیدار و هوشیار ایران اسلامی هرگز تن به چنین ذلتی نخواهند داد و به پیروی از فریادگران سرخ شرافت و حمیت واقعه ی گوهرشاد راه آن ها را ادامه می دهند و زینب وار پیام شهیدان را در جامعه عینیت می بخشند.

اکنون ما زنان ایران اسلامی و مدافعان حریم عفاف و حجاب ضمن تشکر از اقدام نیروی انتظامی در مقابله با مظاهر بدحجابی و بی حجابی و در راستای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر از مسئولین و مقامات مربوطه درخواست می کنیم در تصویب و اجرایی شدن طرح ملی عفاف و حجاب سعی و تلاش جدی داشته باشند که این خواست همه ی زنان آزاده ایران و مجاهدان جنگ نرم است و در این راه پشتیبان تمامی مسئولین خواهند بود.

سازمان بسیج جامعه ی زنان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ