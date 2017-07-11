به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسیب زاده عصر سهشنبه در حاشیه ۳۵ امین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان سراسر کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وزارت آموزشوپرورش تأکید ویژه به برگزاری مطلوب مسابقات قرآنی دارد تا این رقابتها فرصتی برای ترویج معارف دینی و قرآنی باشد.
وی افزود: در تعلیم و تربیت قرآنی، تمامی دانشآموزان و نه صرفاً دانشآموزان حاضر در رقابتهای قرآنی مورد تأکید است و هدف ما تربیت قرآنی نسل آینده کشور است.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش با اشاره به برگزاری ۳۵ امین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشآموزی اضافه کرد: در این مسابقه هفت میلیون دانشآموز با یکدیگر رقابت کردند.
به گفته مسیب زاده مسابقات کشوری در دو بخش آوایی و پژوهشی برگزار میشود که استان اردبیل میزبان بخش پژوهشی با پنج رشته ثابت است.
وی تأکید کرد: در ادامه نیز استان خراسان رضوی میزبان رقابتها در بخش آوایی خواهد بود و در این رقابتها هر دانشآموز ۱۰ دقیقه فرصت ارائه توانمندی خود را دارد.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش استان اردبیل را به واسطه سابقه مذهبی و فرهنگی یکی از استانهای موفق در میزبانی رقابتهای قرآنی دانست و ابراز امیدواری کرد در این رقابتها استعدادهای قرآنی شناسایی شوند.
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