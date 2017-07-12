به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه های منتشرشده از سوی این بانک درباره ساماندهی تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع می رساند چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از روز شنبه ۲۴ تیرماه آغاز و به مدت ۱۴ روز کاری در شعب هشتادگانه این مؤسسه ادامه خواهد داشت.

لذا سپرده گذاران محترم می توانند به منظور تعیین تکلیف سپرده خود مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط موسسه اعتباری کاسپین به شعب منتخب، مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.

صاحبان حساب های مشترک در تعاونی منحله فرشتگان نیز می‌توانند با مراجعه به شعب هشتادگانه موسسه اعتباری کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده های خود تا سقف یک میلیارد ریال، مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده در وب سایت این موسسه اقدام کنند.

دارندگان سپرده های زیر ۵۰۰ میلیون ریال نیز می توانند همچنان برای تعیین تکلیف سپرده های خویش بر اساس اولویت های یاد شده درخصوص سپرده های زیر یک میلیارد ریال در وب سایت موسسه اعتباری کاسپین، طی روال سابق به شعب هشتادگانه مراجعه کنند.

همانگونه که بارها تاکید شده مبالغ پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب است و یادداشتی در این خصوص هنگام مراجعه سپرده گذاران در اختیار آنها گذاشته می شود. تسویه حساب نهایی نیز پس از شناسایی تمامی دارایی های تعاونی منحله فرشتگان و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد.

