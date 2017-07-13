تمام دنیا به اقتدار ایران اقرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی کشور از تلاش نیروهای انتظامی در زمینه های مختلف تقدیر کرد.

وی در این دیدار گفت: بحمدالله با تلاش نیروهای انتظامی و نظامی تمام دنیا به اقتدار ایران اقرار و اعتراف دارند.

بازاریان همواره پشتیبان انقلاب و نظام بوده اند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه همچنین در دیدار دیگری و در نشست با رئیس و کارکنان اتاق اصناف کرمانشاه گفت: بازاریان و اصناف همواره پشتیبان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند.

آیت الله مصطفی علما گفت: اصناف و بازاریان همیشه در مسیر اسلام بوده اند و در طول دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نیز شهدای بسیاری تقدیم کرده اند.

وی افزود: حمایت های بازاریان نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت.

قبل از ورود به بازار اصول آن آموزش دیده شود

امام جمعه کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: بازار باید به سمت تخصصی شدن پیش برود و هرکس می خواهد وارد بازار شود و پیشه ای انتخاب کند باید اول اصول کسب و کار و تجارت را یاد بگیرد که بتواند نتیجه کافی را بگیرد.

همچنین رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه نیز گفت: اصناف کرمانشاه همواره در شرکت کردن در کارهای خیر و حضور در پشتیبانی از نظام و انقلاب اسلامی کوشا و در صحنه هستند.

رضا سلیم ساسانی افزود: کمک به آزادی زندانیان غیر عمد ، برگزاری دو دوره جشنواره مهر آئینان ، کمک به پذیرایی از مهمانان اربعین حسینی ، کمک به ستاد عتبات عالیات ، کمک به مدارس استثنایی و حضور گسترده در مراسم و راهپیمایی های مناسبتها از جمله فعالیت های ارزشی اصناف کرمانشاه می باشد.