به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی روز یکشنبه ۲۵ تیر با حضور محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود.
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی از دوره ششم به نهاد کتابخانه های عمومی کشور سپرده شده و جزئیات دومین دوره تصدی برگزاری آن توسط نهاد کتابخانهها توسط اللهیاری تشریح خواهد شد.
این نشست خبری روز یکشنبه ۲۵ تیر از ساعت ۱۰ در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه ها واقع در ابتدای خیابان فلسطین جنوبی، کوچه شهید ذاکری برگزار میشود.
نظر شما