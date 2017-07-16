نخستین شب طنز انقلاب اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین شب طنز انقلاب اسلامی، همراه با برنامه های شاد و مفرح و با حضور چهره ها و شاعران طنز جبهه انقلاب و با هدف اعتلای توانایی و بروز استعداد نیروهای حزب اللهی در زمینه طنز برگزار می‌شود.

نثر و شعرخوانی طنز، استندآپ کمدی، نمایشنامه‌خوانی و اجرای موسیقی و ترانه طنز از جمله برنامه هایی است که در این شب توسط جوانان و پیشکسوتان این عرصه اجرا خواهد شد.

بنا براین گزارش، علاقه‌مندان به طنز و کمدی، می توانند جهت خوانش در این مراسم، شعر خود را به نشانی تلگرامی tanzym_sher@ ارسال کنند.

این برنامه دوشنبه، ۲ مرداد ماه در محل تالار اجتماعات حسینیه هنر واقع در میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰ از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.