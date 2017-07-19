سید حسین داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساعتی قبل بیمارستان ۳۲ تختخوابی بیمارستان فاطمه الزهراء (س) طعمه حریق شد، بیان داشت: با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی و امدادی اطفای حریق به سرعت انجام شد.
وی عنوان کرد: با مدیریت بهموقع کلیه بیماران از بیمارستان به درمانگاه منتقلشدهاند و بیماران نیازمند به اقدامات درمانی تخصصیتر و ویژه به بندرعباس منتقل شدند و علت حادثه در دست بررسی است.
داودی اظهارداشت: در بیمارستان ۳۲ تختخوابی بیمارستان فاطمه الزهراء (س) بیست بیمار بستری بودهاند که بهجز سه بیمار که به دلیل نیاز به آی سی یو و سیسییو به شهید محمدی منقل شدهاند، مابقی در مرکز بهداشتی درمانی حاجیآباد منتقل و بستریشدهاند.
وی با بیان اینکه این آتشسوزی در بخش کوچکی از بیمارستان رخ داد که با تلاش نیروهای آتشنشان این حریق مهار شد، اضافه کرد: هنوز علت دقیق این آتشسوزی مشخص نیست و محل آن در نزدیکی انبار بیمارستان بوده و به سایر قسمتها سرایت نکرده است.
داودی تصریح کرد: با مدیریت بهموقع کلیه بیماران از بیمارستان به درمانگاه منتقلشدهاند و ۳ نفر از بیماران نیازمند برای اقدامات درمانی تخصصیتر و ویژه به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند.
وی گفت: در بیمارستان ۳۲ تختخوابی فاطمه الزهراء (س) بیست بیمار بستری بودهاند که بهجز سه بیمار که به دلیل نیاز به آی سی یو و سیسییو به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منقل شدهاند، مابقی بیماران در مرکز بهداشتی درمانی حاجیآباد بستریشدهاند.
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