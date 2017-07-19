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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آتش‌سوزی بیمارستان ۳۲ تختخوابی حاجی‌آباد کاملا مهار شد

آتش‌سوزی بیمارستان ۳۲ تختخوابی حاجی‌آباد کاملا مهار شد

حاجی آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آتش‌سوزی بیمارستان ۳۲ تختخوابی حاجی‌آباد کاملا مهار شد.

سید حسین داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساعتی قبل بیمارستان ۳۲ تختخوابی بیمارستان فاطمه الزهراء (س) طعمه حریق شد، بیان داشت: با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی و امدادی اطفای حریق به سرعت انجام شد.

وی عنوان کرد: با مدیریت به‌موقع کلیه بیماران از بیمارستان به درمانگاه منتقل‌شده‌اند و بیماران نیازمند به اقدامات درمانی تخصصی‌تر و ویژه به بندرعباس منتقل شدند و علت حادثه در دست بررسی  است.

داودی اظهارداشت: در بیمارستان ۳۲ تختخوابی بیمارستان فاطمه الزهراء (س)   بیست بیمار بستری بوده‌اند که به‌جز سه بیمار که به دلیل نیاز به آی سی یو و سی‌سی‌یو به شهید محمدی منقل شده‌اند، مابقی در مرکز بهداشتی درمانی حاجی‌آباد منتقل و بستری‌شده‌اند.

وی با بیان اینکه این آتش‌سوزی در بخش کوچکی از بیمارستان رخ داد که با تلاش نیروهای آتش‌نشان این حریق مهار شد، اضافه کرد: هنوز علت دقیق این آتش‌سوزی مشخص نیست و محل آن در نزدیکی انبار بیمارستان بوده و به سایر قسمت‌ها سرایت نکرده است.

داودی تصریح کرد: با مدیریت به‌موقع کلیه بیماران از بیمارستان به درمانگاه منتقل‌شده‌اند و ۳ نفر از بیماران نیازمند برای اقدامات درمانی تخصصی‌تر و ویژه به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند.

وی گفت: در بیمارستان ۳۲ تختخوابی فاطمه الزهراء (س) بیست بیمار بستری بوده‌اند که به‌جز سه بیمار که به دلیل نیاز به آی سی یو و سی‌سی‌یو به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منقل شده‌اند، مابقی بیماران در مرکز بهداشتی درمانی حاجی‌آباد بستری‌شده‌اند.

کد مطلب 4036073

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