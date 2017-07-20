رشد شاخص کل فرابورس به ۹۲۰ واحد/ثبت ۱۶۵ میلیارد تومان معامله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، آخرین روز معاملاتی هفته جاری در حالی برای بازار فرابورس ایران به پایان رسید که شاخص کل این بازار با افزایش بیش از ۸ واحدی، معادل تقریبی یک درصد به پله ۹۲۰ واحدی رسید.

در این میان، معاملات چهارشنبه ۲۸ تیرماه برای فرابورس، با دادوستد ۱۷۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال به پایان رسید. بر این اساس، از مجموع حجم و ارزش کل معاملات، بازارهای اول و دوم نقل و انتقال افزون بر ۹۷ میلیون سهم به ارزش ۲۹۴ میلیارد ریال را تجربه کردند.

نماد معاملاتی شرکت آهن و فولاد ارفع با معامله بیش از ۲۸ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۸۸ میلیارد ریال در صدر این بازار ایستاد و بالاترین حجم و ارزش معاملات را تجربه کرد.

در بازار سهام فرابورس ایران در حالی برخی نمادها بازگشایی شدند که هیچگونه توقف نمادی مشاهده نشد. بر این اساس نماد معاملاتی شرکت‌های شیرین دارو و حق‌تقدم نماد مذکور، جوش و اکسیژن ایران، سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر، سیمان ممتازان کرمان، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، کشتیرانی دریای خزر و دامداری تلیسه نمونه در بازار سهام فرابورس بازگشایی شدند.

شاخص فرابورس نیز روز جاری با صعود ۸ واحدی خود را به ارتفاع ۹۲۰ واحدی رساند. به ترتیب نمادهای «زاگرس»، «میدکو»، «بمپنا»، «ارفع»، «دماوند»، «خراسان» و «بکهنوج» تا سقف حداکثر ۲.۷ واحد تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند.

جابه‌جایی ۷۱ میلیون سهم به ارزش ۶۸۴ میلیارد ریال ماحصل دادوستدهای انجام شده در تابلوهای معاملاتی بازار پایه است.

نماد معاملاتی شرکت داروسازی شهید قاضی با نماد «دقاضی» بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را در مجموع هر سه تابلو بازار پایه از آنِ خود کرد.

در این میان نگاهی به بازار اوراق با درآمد ثابت نیز نشان می‌دهد بیش از ۵۹۰ هزار ورقه بهادار به ارزش بیش از ۵۷۸ میلیارد ریال در این بازار معامله شده است. اسناد خزانه اسلامی مرحله هشتم در صدر این بازار ایستاد.

معامله ۶۹ هزار ورقه تسه به ارزش ۵۳ میلیارد ریال ماحصل نقل و انتقال‌های انجام شده در تابلوی اوراق تسهیلات مسکن است.

در این تابلو تسه خرداد ۹۶ در حالی بالاترین قیمت تسه را در رقم ۷۷۸ هزار ریال تجربه کرد که تسه بهمن ۹۳ کمترین قیمت را در رقم ۷۵۴ هزار ریال به ثبت رساند.

در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز معامله ۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص دادند.

در میان ETFها صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان در صدر ایستاد.