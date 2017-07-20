بالگردها و پهپادهای ایرانی در معرض دید جهان/از «فطرس» تا «صبا»

به گزارش خبرنگار مهر از مسکو، غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه هوافضای روسیه (MAKS) در پاویون D۳ این نمایشگاه برپا شده است.

در این غرفه محصولات و صنایع مختلف هوایی، فضایی و دفاعی ساخت جمهوری اسلامی ایران به نمایش در آمده است.

در بخش هوایی این غرفه پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران مانند مهاجر، یسیر (اسکن ایگل ایرانی)، کرار، فطرس و حماسه در معرض دید بازدیدکنندگان و شرکت های خارجی قرار گرفته است.

همچنین نمونه جنگنده آموزشی رزمی کوثر که اخیرا در کشورمان رونمایی شد نیز در این غرفه به نمایش در آمده است.

جت آموزشی-رزمی کوثر که به منظور آموزش های پیشرفته خلبانی (UPT و CCT) طراحی و ساخته شده، با سطح بال ١٢ متر، ارتفاع ٤.٧ مترو بیشینه وزن برخاست ٦١٨٠ کیلوگرم، از توانایی اجرای ماموریت های آموزشی و رزمی سبک را با دو خلبان برخوردار است.

طول باند کم برای نشست و برخواست و برد ١٥٠٠ کیلومتری از دیگر ویژگی های جت آموزشی-رزمی کوثر است.

بالگردهای صبا ٢٤٨ و سورنا نیز در بخش دیگری از غرفه جمهوری اسلامی ایران به نمایش در آمدند. بالگرد چند منظوره صبا ٢٤٨ با وزن ٣ تن و بیشینه سرعت ١٥٠ نات (٢٧٨ کیلومتر) بر ساعت قابلیت حمل ٨ سرنشین را دارد. این بالگرد توانایی اجرای عملیات های جابجایی مسافر، گشت ساحلی، جابجایی بار، اورژانس هوایی و جستجو و نجات را دارد.

لاستیک هواپیماهای نظامی و تجاری ساخته شده توسط صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران (صنایع بنی هاشم) که کشور را از واردات لاستیک چرخ هواپیما بعنوان یکی از قطعات پرمصرف، بی نیاز می سازد نیز در بخشی از غرفه جمهوری اسلامی ایران به نمایش در آمده است.

همچنین انواع مهمات و تسلیحات هوایی ساخت صنعت دفاعی کشور مانند بمب های هوشمند و هدایت شونده سدید و قاصد در کنار موشک ضد بالگرد و پهپاد قائم و فیوزهای انفجاری آذرخش به نمایش در آمدند.

قائم به عنوان یک موشک پدافند هوایی برای اهداف در ارتفاع پایین، بیش از ٦ کیلومتر برد دارد و با سر جنگی ١.٧ کیلوگرمی قادر به انهدام بالگردها و پهپادها تا ارتفاع ٢٠٠٠ کیلومتری از سطح زمین است.

موتورهای هوایی که ساخت آن ها از تکنولوژی بالایی برخوردار است و در انحصار چند کشور محدود در دنیا قرار دارد نیز بخش دیگری از غرفه کشورمان در نمایشگاه هوافضای روسیه را به خود اختصاص داده است.

موتورهای صراط ٢ (مورد استفاده در پرنده های بی سرنشین) و طلوع ٤ از جمله موتورهای هوایی به نمایش در آمده در غرفه جمهوری اسلامی ایران هستند.

در بخش فضایی نیز ماهواره های طلوع و فجر ساخته شده توسط صنایع الکترونیک ایران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

طلوع-١ ماهواره تصویربرداری از سطح زمین است که تصاویر خود را با کیفیت ٢٥ متر از سطح زمین ذخیره و به ایستگاه کنترل کننده ارسال کند.

در کنار آن نیز انواع قطعات الکترونیکی مورد نیاز در صنعت هوایی و فضایی کشور مانند کامپیوتر داده های هوایی، دوربین های الکترو اپتیک هوایی دستگاه های ناوبری و دیگر قطعات به نمایش در آمده اند.

در بخش دیگری از غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز ٧ شرکت دانش بنیان فعال در صنعت هوایی کشور که تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارند، به ارائه محصولات و دستاوردهای خود در این نمایشگاه پرداخته اند.