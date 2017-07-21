به گزارش خبرنگار مهر، پائولو ونتورینی از ماجراجویان و طبیعتگردان ایتالیایی روز ۲۸ تیر ماه یک رکورد جهانی را به ثبت رساند. او توانست در گرم‌ترین نقطه دنیا که منطقه گندم بریان در کویر لوت واقع در ایران است به مدت ۱۱ ساعت و ۵۷ دقیقه ۷۵ کیومتر بدود آن هم در حالی که دمای هوا ۵۲ درجه سانتی گراد و دمای خاک ۸۰ درجه بود.

در این یک روز دو فیلمبردار از گینس به همراه تیم پزشکی و یک نماینده از سفارت ایتالیا به همراه مدیر یک شرکت گردشگری که در کرمان فعالیت می‌کند او را همراهی کردند او برنامه خود را در کاروانسرای شفیع آباد کرمان به اتمام رساند و توانست نظر کارشناسان گینس را جلب کرده و این رکورد را به نام خودش در جهان ثبت کند. البته با ثبت نام او در این رکورد نام کویر لوت در ایران نیز برای اولین بار در این فهرست جای گرفت.

پائولو ونتورینی ساعت هفت و چهار دقیقه صبح روز چهارشنبه از گندم بریان شروع به دویدن کرد و با عبور از مسیر صعود تا ارتفاع یک هزار و ۱۴۵ متری قله گندم بریان و ۱۱۵۰ متر مسیر برگشت، در ساعت هفت و ۱۴ دقیقه بعد از ظهر رکورد خود را ثبت کرد.

سرعت طوفان در زمانی که او می‌دوید ۵۵ کیلومتر در ساعت بود و در این ۱۲ ساعت او ۶ لیتر آب خورد و سه لیتر نیز سرم وصل کرد و ۵ کیلوگرم نیز وزن کم کرد. در مجموع آنچه که خودش به خبرنگار مهر می‌گوید در حدود ۱۴ لیتر چرخش آب در بدن او انجام گرفته است و اکنون حال جسمانی خوبی دارد. البته در این ۱۲ ساعت او مرتبا توسط تیم پزشکی معاینه می‌شد.

دونده ایتالیایی با این رکورد توانست عنوان تنها کسی که در گرم ترین منطقه دنیا و در گرم ترین زمان ۷۵ کیلومتر راه بدود را از آن خود کند. منتها قرار بود برنامه او در روز ۳۰ تیر ماه انجام شود ولی به دلیل اینکه طوفان‌های ۱۲۰ روزه جنوب کشور در این روز شدید تر می‌ شد این برنامه زودتر برکزار شد. اکنون نیز قرار است او در یک نشست خبری رکورد جهانی شدن خود را با رسانه های داخلی و خارجی مطرح کند.