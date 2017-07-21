واکنش برانکو به حضور یک بازیکن از کانادا و قهرمانی در سوپرجام

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از پایان بازی پرسپولیس با نفت تهران و قهرمانی تیمش در سوپرجام گفت: بهترین حالت این است که با قهرمانی وارد فصل جدید شویم. این قهرمانی برای ما مهم بود.

وی افزود: به بازیکنانم به خاطر نمایش بسیار زیبا تبریک می گویم. از این قهرمانی راضی هستم بخصوص در این فاز که فقط ۴ هفته است که در پروسه تمرینات قرار گرفته ایم. این اولین قهرمانی ما در این فصل بود و امیدوارم آخرین قهرمانی نباشد. یکبار دیگر از بازیکنان و اعضای کادر فنی و مدیریت باشگاه تشکر می کنم. انتظارم این است با همین روند قهرمانی و پیروزی به کارمان ادامه بدهیم.

برانکو تاکید کرد: از مشکلات تیم نفت باخبر بودیم و انتظار داشتیم این قهرمانی را به دست بیاوریم. چهار پنج بازیکن نفت که بازی نکرده بودند و به این تیم برگشته اند و با حضور حمید درخشان مطمئن هستم در مدت کوتاهی می توانند برای هر حریفی خطرناک باشند.

وی درباره اینکه آیا پرسپولیس می تواند تعداد جام‌هایش را افزایش بدهد، گفت: دیدگاه و هدف کسب بیشترین برد و بیشترین تعداد قهرمانی است. با تمام توان این سه جام پیش رو را ادامه خواهیم داد. انتظار داریم تا یک ماه دیگر بهتر از این بشویم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه آیا حضور آدام همتی در تیم پرسپولیس قطعی شده است؟ گفت: نمی دانم منظور شما چیست. آدام در لیست بازیکنان ما است.

برانکو درباره اینکه آیا آدام با پرسپولیس قرارداد دارد یا خیر، گفت: بله ایشان بازیکن پرسپولیس است و مدارکش را از کانادا گرفته و قرارداد دارد. او در کنار بازیکنان جوان دیگر حضور خواهد داشت و خواهیم دید آیا آنها تا یکسال دیگر به سطح سایر بازیکنان دیگر می رسند یا خیر.