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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

با اعلام سازمان لیگ؛

ورود و استعمال دخانیات در ورزشگاه‌های کشور ممنوع شد

ورود و استعمال دخانیات در ورزشگاه‌های کشور ممنوع شد

طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران ورود و استعمال ‏دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع شد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه هیات رئیسه ‏سازمان لیگ فوتبال ایران در فصل ۹۷-۹۶ ورود و استعمال دخانیات ‏در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع است.‏

به این ترتیب سیگار جز اقلام ممنوعه محسوب شده و تماشاگران نباید ‏با سیگار وارد ورزشگاه  شوند.‏

کد مطلب 4037305

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