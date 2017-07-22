به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران در فصل ۹۷-۹۶ ورود و استعمال دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع است.
به این ترتیب سیگار جز اقلام ممنوعه محسوب شده و تماشاگران نباید با سیگار وارد ورزشگاه شوند.
طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران ورود و استعمال دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران در فصل ۹۷-۹۶ ورود و استعمال دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع است.
به این ترتیب سیگار جز اقلام ممنوعه محسوب شده و تماشاگران نباید با سیگار وارد ورزشگاه شوند.
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