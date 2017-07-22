به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه هیات رئیسه ‏سازمان لیگ فوتبال ایران در فصل ۹۷-۹۶ ورود و استعمال دخانیات ‏در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع است.‏

به این ترتیب سیگار جز اقلام ممنوعه محسوب شده و تماشاگران نباید ‏با سیگار وارد ورزشگاه شوند.‏