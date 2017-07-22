فراخوان مجمع ناشران انقلاب اسلامی برای نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی فراخوان حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۷ را برای ناشران منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است: به‌اطلاع ناشران محترم می‌رساند مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت سال ۲۰۱۷، کتاب‌هایی با موضوع‌های دین و انقلاب اسلامی را عرضه خواهد کرد.

همۀ ناشرانی که کتاب یا کتاب‌های ممتازی در این موضوع دارند، می‌توانند آن(ها) را به مجمع ناشران انقلاب اسلامی ارسال کنند. مجمع ناشران، پس از بررسی کتاب‌های ارسال‌شده در کارگروه تخصصی، فهرست نهایی کتاب‌ها را انتخاب خواهد کرد.

بر اساس این فراخوان کتاب‌های ارسالی ناشران، ترجیحاً از کتاب‌های جدیدتر باشد، برای هر کتاب ارسالی، یک متن معرفی ۱۵۰کلمه‌ای ارسال شود و تصویر باکیفیت جلد کتاب بر روی لوح فشرده، همراه با کتاب ارسال شود.

این فراخوان مهلت ارسال کتاب‌ها، تا پایان وقت اداری روز ۱۵مرداد۱۳۹۶ اعلام کرده است.