جشن بزرگ زیر سایه خورشید در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی نوروزی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهار داشت: جشن های بزرگ مردمی دهه کرامت تاکنون برای ۴ دوره در قزوین برگزار شده است و امسال نیز با مشارکت مردم استان به مناسبت میلاد امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در قزوین برگزار می شود.

وی افزود: از زمان راه اندازی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در قزوین هر ساله در دهه کرامت برنامه های متعددی برای بزرگداشت این هفته برگزار می شود که حضور خادمین حرم مطهر در استان از شاخص دهه کرامت در قزوین است.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: برنامه های بزرگداشت این هفته از ۳ مرداد ماه با استقبال از خادمین و پرچم مطهر حرم امام رضا(ع) در سبزه میدان قزوین آغاز می شود و تا برگزاری جشن بزرگ زیر سایه خورشید ادامه خواهد داشت.

نوروزی گفت: این خدام با حضور در استان قزوین پرچم حرم مطهر را برای فراهم کردن شرایط زیارت از راه دور به مردم ساکن در شهرها و روستاها می رسانند.

وی تصریح کرد: در این مدت خادمین حرم امام رضا(ع) در ۲۰ شهر از جمله آوج، بوئین زهرا، اقبالیه، طارم، الموت، بشاریات آبیک و شهرهای تابعه قزوین حضور خوهند داشت.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی گفت: ۳۰ روستای استان قزوین نیز در دهه کرامت میزبان خادمین حرم امام رضا(ع) خواهند بود.

نوروزی خاطر نشان کرد: حضور در زندان مرکزی قزوین برای فراهم کردن شرایط زیارت زندانیان از دیگر برنامه های خادمین حرم امام رضا (ع) در قزوین خواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین بیمارستان ها، سربازخانه ها و روستاهای محروم استان نیز در دهه کرامت میزبانی از خادمین امام رضا(ع) را عهده دار خواهند بود.

دانش آموزان زیارت اولی رایگان به مشهد مقدس اعزام می شوند.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در ادامه سخنان خود از اعزام دانش آموزان زیارت اولی برای زیارت به مشهد مقدس خبر داد و تصریح گفت: در این طرح دانش آموزانی که با معدل بالا تاکنون نتوانسته اند برای زیارت به مشهد مقدس سفر کنند به رایگان در یک اردوی دانش آموزی راهی زیارت حرم امام رضا(ع) می شوند.

نوروزی افزود: در طرح زیارت اولی ها نیز افراد بالای ۴۰ سال که تاکنون به زیارت مشرف نشده اند یا۱۵ سال از زیارت آنان می گذرد نیز به رایگان راهی این سفر معنوی می شوند.

وی گفت: سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ نفر به این سفر معنوی اعزام شده اند.