مانور واژگونی تانکر سوخت و اطفای حریق در بزرگراه شهید حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گودرزی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه۳ گفت: مانور عملیاتی زیست محیطی واژگونی تانکر سوخت و اطفای حریق با هدف بررسی و نحوه ی مواجهه با خطرهای موجود با اینگونه حوادث زیست محیطی انجام شد.

وی در خصوص سناریوی این مانور افزود: در ابتدای این مانور تصادف یک دستگاه خودرو با تانکر سوخت باعث واژگونی تانکر سوخت و جاری شدن مواد اشتغال زا شد و در نهایت منجر به آتش سوزی در بزرگراه شهید شد.

گودرزی ابراز کرد: ارتقاء سطح آمادگی نیروهای درون سازمانی در تمامی سطوح فرماندهی و عملیاتی، فراهم کردن بستر هماهنگی برای همه ی واحدها و ارگان های ذی‏ربط از دیگر اهداف این مانور است.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه ۳ اظهار کرد: در این مانور ضمن ارزیابی وظایف محوله، آسیب ها و دغدغه های موجود در بحران های احتمالی نیز مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.

در این مانور نیروهای عملیاتی به صورت میدانی در مکان‌های پیش‌بینی شده به تمرین عملیات تریاژ (جداسازی مصدومان بر حسب اولویت درمان و جراحت) ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری، جمع آوری محل حادثه و نیز تمرین مسدودسازی و بازگشایی بزرگراه شهید حقانی پرداختند.

در این برنامه نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی، هلال احمر، پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، ستاد بحران منطقه ۳، سامانه نظارتی ۱۳۷ و خدمات شهری شهرداری ناحیه ۶ و... شرکت داشتند.