پلیس آمریکا ۸ جسد را پشت یک تریلی در تگزاس پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، پلیس تگزاس اعلام کرد که جسد ۸ نفر را پشت یک تریلی پیدا کرده است.

بر اساس اعلام پلیس، این تریلی در پارکینگ یک فروشگاه زنجیره‌ای واقع در شهر «سن آنتونیو» پارک شده بود.

به گفته پلیس تگزاس ۲۰ نفر دیگر که در این تریلی بودند به بیمارستان منتقل شده اند و حال بعضی از آنها به دلیل گرمازدگی و کم آبی بدن وخیم گزارش شده است.

پلیس تا کنون اعلام نکرده که تریلی از چه مبدایی به شهر «سن آنتونیو» آمده؛ اما گفته است که راننده تریلی در بازداشت به سر می برد.

تحقیقات در باره قاچاق انسان توسط نیروهای ویژه آغاز شده و اداره مهاجرت آمریکا سعی دارد هویت قربانیان را مشخص کند.

«ویلیام مک‌مانوس» رییس پلیس شهر «سن آنتونیو» به خبرنگاران اعلام کرد که پلیس با تلفن یکی از کارمندان فروشگاه «وال‌مارت» از موضوع مطلع شده است به نحوی که یکی از سرنشینان تریلی از این کارمند درخواست آب کرده بود.