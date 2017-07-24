به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی و معرفی مجموعه داستان «فریاد در خاکستر» اثر صادق کرمیار در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود.
این مجموعه شامل برخی از داستانهای کوتاه کرمیار است که پیش از این توسط این نویسنده در قالب کتابی با همین عنوان و در سالها دهه شصت منتشر شده بود و در کنار آن کرمیار برخی از داستانهای کوتاه تازه خود را نیز به آنها افزوده است.
وی پیش از این در گفتگو با مهر درباره این مجموعه عنوان داشته بود: من در سال ۱۳۶۹ این مجموعه داستان را برای اولین بار منتشر کردم. آن موقع جنگ تازه تمام شده بود. در ایام دفاع مقدس من با خانواده در اهواز در خیابان کیانپارس مستقر بودیم و برای روزنامه گزارش تهیه میکردم. سال ۶۸ به تهران برگشتم و در سرویس گزارش روزنامه اطلاعات مشغول کار شدم. دبیر سرویس گزارش در آن زمان آقای علی اصغر شیرزادی بود. او به من پیشنهاد کرد که سوژههایی را که در ایام حضورم در جبهه پیدا کردهام را در قالب داستان بنویسم. من هم این کار را کردم.
داستان نخستم هم عنوانش «نه عروسک نه پرنده» بود. این اولین اثر داستانی بود که به صورت جدی و حرفهای نوشتم. آقای شیرزادی کار را پسندید و من را به ادامه راه تشویق کرد. از این داستانها یکی دو عنوان در روزنامه اطلاعات و برخی هم در مجله ادبستان منتشر شد که آقای شیرزادی مسئول امور ادبیاش بود.
در مراسم رونمایی و نقد این مجموعه در کنار کرمیار، قاسمعلی فراست نیز به سخنرانی خواهد پرداخت.
این مراسم روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه و از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای اندیشه واقع در پارک اندیشه در خیابان شریعتی نرسیده به سیدخندان برگزار میشود
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