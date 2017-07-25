به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و میلاد مسعود امام رضا (ع) و آغاز دهه کرامت شبکه یک سیما برنامه‌های ویژه‌ای را روی آنتن می برد.

برنامه «حریم» هر روز از پخش، ارتباط زنده تصویری با حرم مطهر امام رضا (ع) برقرار می کند. پخش «حریم» از فردا چهارشنبه ۴ مردادماه در ۱۰ قسمت آغاز می شود.

ویژه برنامه «جشنواره رضوی» نیز در ۱۰ قسمت ۱۰ دقیقه ای از اول دهه کرامت پخش می‌شود. این برنامه به تهیه کنندگی سعید عباسی هر روز بعد از برنامه زنده «آفتاب شرقی» و قبل از بخش خبری ساعت ۱۴ شروع می شود.

در این برنامه، اختتامیه جشنواره رضوی در شهرهای خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، قم و خوزستان پخش می شود.