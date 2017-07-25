ناسزاگویی شاهزاده سعودی به ولی عهد ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز آل سعود» شاهزاده سعودی در توئیت خود با استفاده از اشعار مختلف بشدت به ولی عهد ابوظبی تاخته بطوریکه او را شیطان توصیف کرده و تصویر او را در کنار تصویر ملک سلمان پادشاه عربستان قرار داده است.

بن فهد در این سری از توئیت هایش به صراحت خطاب به ولی عهد ابوظبی نوشته است: تصویرت را در کنار تصویر سلمان قرار نده او فرزند عبدالعزیز الفیصلی است...صورت تو سیاه است صورت شیطان است.تو خائن به دین هستی و در جهنم انداخته میشوی.ای انسان بی ارزش و کینه توز، مسلمانان را فریفتی.