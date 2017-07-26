به خبرگزاری مهر، علی اکبری در واکنش به اظهارات مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه زمین های کشاورزی برای ردیابی سموم باقیمانده روی محصولات، شناسنامه دار می شوند، افزود: هر اندازه که بتوان میزان سموم محصولات و زمین های کشاورزی را بررسی و پیگیری کرد در تامین سلامت مردم اقدام موثری است اما امکان شناسنامه دار کردن زمین های کشاورزی برای ردیابی میزان سموم امکان پذیر نبوده و زمان بر است.

وی ادامه داد: باید نقشه های کاداستر از زمین های کشاورزی تهیه شود و در عین حال نمی توان برای تمامی زمین های کشاورزی بازرسانی را بکار گماشت در کنار این بسیاری از اراضی کشاورزی سند رسمی نداشته یا محلی بوده بنابراین تا اطلاعات این زمین ها مستندسازی شود مستلزم زمان زیادی است.

اکبری افزود: مشارکت و احساس مسئولیت مردم می تواند مهم ترین راهکار کنترل کود شیمیایی و سموم در محصولات کشاورزی باشد.

وی با بیان اینکه آموزش های لازم درباره سموم باقیمانده روی محصولات کشاورزی باید به کشاورزان ارائه شود، گفت: وظیفه سازمان غذا و دارو است که تمامی محصولات کشاورزی که قابلیت رهگیری و ردیابی دارند را از نظر میزان سموم باقیمانده، بررسی کند.

اکبری با انتقاد از اینکه سموم غیراستاندارد سلامت مردم را تهدید می کند، افزود: از سموم بی شناسنامه و غیراستاندارد نباید در محصولات کشاورزی استفاده شود زیرا در این رابطه سلامت مردم به خطر می افتد، لذا نیاز است وزارت بهداشت باید نتایج بررسی های خود در رابطه با میزان سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی را را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه داد: نیترات بالا در محصولات کشاورزی باید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و از سویی این دستگاه اصول بهینه استفاده از سموم را به کشاورزان آموزش دهد تا از سموم به موقع و بجا استفاده و از سموم غیرمجاز و بیش از حد مجاز استفاده نکنند.