خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: اهمیت نماز جمعه به عنوان یک همایش بزرگ دینی، مذهبی و سیاسی که در طول تاریخ به خصوص پس از انقلاب ارزشمند اسلامی توانسته منشاء خیر و برکات فراوانی باشد، بر کسی پوشیده نیست.

اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل و توسط آیت الله طالقانی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۸ در تهران قرائت شد و به این دلیل پنجم مرداد ماه به عنوان روز نماز جمعه نام گذاری شد.

استان تهران نیز، یکی از استان های پیش رو در خصوص نماز جمعه است، دومین نماز جمعه در این استان تنها ۳ ماه پس از اولین نماز جمعه کشور و در تاریخ ۸ آبان ۱۳۵۸ به امر امام راحل(ره) و توسط آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی اقامه شد و اکنون ۳۸ نماز جمعه در این استان اقامه می شود.

اقامه ۳۸ ساله نماز جمعه در ورامین/حضور با سابقه ترین امام جمعه کشور در استان تهران

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی که بیش از ۴۲ سال در شهرستان ورامین حضور داشته و منشاء بسیاری از اقدامات انقلابی و فرهنگی در این شهرستان بوده است، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این حضور اظهار داشت: بنده با عنایت ویژه امام راحل به عنوان امام جمعه ورامین انتخاب شدم و امروز ۳۸ سال است که در ورامین قهرمان، نماز جمعه اقامه می شود و مردم خوب و قهرمان این شهرستان همواره حضوری پرشور در این همایش بزرگ داشتند.

وی اضافه کرد: نماز جمعه در واقع بهترین محل برای بررسی اوضاع سیاسی روز است و باید از آن برای طرح مشکلات مردم و مطالبه از مسئولین برای حل آن، بصیرت افزایی و خنثی سازی توطئه های دشمنان در طول هفته است.

امام جمعه ورامین، که با توجه به اقامه ۳۸ ساله نماز جمعه در کشور، باسابقه ترین امام جمعه کشور لقب گرفته است، ادامه داد: چنین همایش بزرگ با کمترین امکانات و سراسر مردمی و با عشق و علاقه، هر هفته برگزار می شود و مرجع طرح مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روز است و باید قدر این همایش بزرگ و مردمی را بدانیم و در جهت تقویت آن تمام تلاش خود را به کار بندیم.

برگزاری ۳۸ نماز جمعه در استان تهران

حجت الاسلام والمسلمین سید صالح یاسینی، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نماز جمعه یک عبادت تنها نیست، یک نماز عبادی سیاسی است و در کنار آن به مسائل سیاسی نیز پرداخته می شود و این نماز در عصر امام معصوم واجب عینی است و در عصر غیبت واجب تاخیری است، یعنی انسان ها مخیر هستند که در آن شرکت کنند، البته برخی مراجع شرکت در نماز جمعه را واجب می دانند.

وی با اشاره به این که نهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، از سوی مقام معظم رهبری منصوب شدند، اضافه کرد: این نهاد عهده دار عزل، نصب و جابجایی ها در نماز جمعه و نیز پیگیری امور اجرایی نماز جمعه ها، پیگیری مصلی و دفاتر ائمه جمعه هستند و به این امور توجه دارند، بنده هم از ۸ آبان ماه ۸۸ به مدیریت این شورا در استان تهران منصوب شدم و در این مدت ساخت مصلی در شهرهایی که مصلی ندارند و محل اقامه نماز جمعه مناسبی نداشتند را پیگیری کردیم.

یاسینی با بیان این که به طور میانگین در هر شهر، ۴۰ الی ۵۰ نفر عضو ستاد نماز جمعه هستند، گفت: چارت اصلی ستادهای نماز جمعه ۱۸ نفر هستند و کار همه دوستان اختیاری است و کسی بابت حضور در ستاد نماز جمعه حق الزحمه دریافت نمی کند و اجر و پاداش دوستان معنوی است.

وی گفت: یکی از وظایف امام جمعه توجه به مسائل فرهنگی است، فعالیت های قرآنی، هیئات مذهبی، شورای فرهنگ عمومی، رسیدگی به بحث مساجد، فعالیت های دینی و فرهنگی، حجاب، عفاف، همکاری با بسیجیان و سپاه، امر به معروف و نهی از منکر و نیز تحقیقات و حمایت و تبیین شعارهای سال که توسط مقام معظم رهبری مطرح می شود، بر عهده ائمه جمعه است.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۸ مرداد ماه به عنوان دهمین سالگرد رحلت آیت الله مشکینی به عنوان امام جمعه قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: آیت الله مشکینی یکی از علمایی بود که زحمات فراوانی در سنگر نماز جمعه کشید.

برای حضور پرشور جوانان در نمازهای جمعه باید برنامه ریزی کرد

حجت الاسلام سید محسن محمودی، مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که نماز جمعه یک سنگر مستحکم در انقلاب اسلامی است، به خبرنگار مهر گفت: پاسداری از سنگر نماز جمعه که مورد توجه ویژه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری است، وظیفه همه مسئولان و مردم است، رهبر معظم انقلاب اسلامی از نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی شهر یاد می کنند که این امر نشان از اهمیت ویژه امور فرهنگی در نماز جمعه دارد.

وی ادامه داد: باید برنامه ریزی ها برای حضور پرشور مردم، به خصوص جوانان در نمازهای جمعه فراهم شود، هرچه حضور در نماز جمعه بیشتر باشد و این نماز وحدت بخش باشکوه بیشتری برگزار شود، دشمن مایوس خواهد شد، در این راستا باید از ابزار نوین استفاده کرد تا جوانان هرچه بیشتر با پایگاه فرهنگی نماز جمعه مانوس شوند.

به هر تقدیر، اهمیت نماز جمعه و وظایف و رسالت نماز جمعه به حدی است، که نمی توان آن ها را تنها در نمازهای جمعه هر هفته دنبال کرد، باید در طول هفته برای نماز جمعه کار کرد و فعالیت های فرهنگی نماز جمعه را با همکاری، حمایت و مشارکت های تمامی مسئولان بسط و گسترش داد.