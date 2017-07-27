۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

در تهران؛

بررسی ورشکستگی موسسات مالی، فلسطین وتحریم‌ها در دستورکار خبرگان

ورشکستگی بانک ها و برخی موسسات مالی و همچنین برخورد مناسب پس از انتخابات و نداشتن برخورد حذفی با طرفداران کاندیدهای رقیب از موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک امروز هیات رئیسه مجلس خبرگان است.

به گزارش خبرنگار مهر دومین جلسه مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی دوره پنجم، صبح امروز پنجشنبه آغاز شد.

در این جلسه موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که از جمله آن می توان به تحریم های جدید آمریکا و انتفاضه جدید فلسطین، اقتصاد مقاومتی و رکود حاکم بر بازار، فضای مجازی و آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

همچنین خطوط قرمز نظام به‌ویژه قدرت موشکی ایران که در تحریم های اخیر آمریکا مورد هدف قرار گرفته و تحریم های سپاه پاسداران و راه های مقابله با کسانی که از خطور قرمز عبور می کنند مطرح نیز در جلسه امروز مطرح خواهد شد.

علاوه بر این ورشکستگی بانک ها و برخی موسسات مالی  اعتباری و همچنین برخور مناسب پس از انتخابات و نداشتن برخورد حذفی با طرفداران کاندیدهای رقیب از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک امروز هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی خواهد بود.

محمد مهدی ملکی

    • 1حمد محمدی IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
      یعنی چه؟کدام بانک ورشکسته شده.؟این که شد عین تشویش اذهان .......

