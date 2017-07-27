به گزارش خبرنگار مهر دومین جلسه مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی دوره پنجم، صبح امروز پنجشنبه آغاز شد.

در این جلسه موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که از جمله آن می توان به تحریم های جدید آمریکا و انتفاضه جدید فلسطین، اقتصاد مقاومتی و رکود حاکم بر بازار، فضای مجازی و آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

همچنین خطوط قرمز نظام به‌ویژه قدرت موشکی ایران که در تحریم های اخیر آمریکا مورد هدف قرار گرفته و تحریم های سپاه پاسداران و راه های مقابله با کسانی که از خطور قرمز عبور می کنند مطرح نیز در جلسه امروز مطرح خواهد شد.

علاوه بر این ورشکستگی بانک ها و برخی موسسات مالی اعتباری و همچنین برخور مناسب پس از انتخابات و نداشتن برخورد حذفی با طرفداران کاندیدهای رقیب از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک امروز هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی خواهد بود.