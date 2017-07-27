به گزارش خبرنگار مهر، سعید وزیرینژاد روز پنجشنبه در آئین کلنگزنی پروژه مشارکتی مهدقرآن و عترت نورالهدی قزوین و پروژه بوستان ۱/۱ هکتاری در حاشیه بلوار معلم با اعتبار ۱۴۰میلیارد ریال که با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس، اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران کانونهای قرآنی استان قزوین و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد، افزود: شهرداری قزوین توجه ویژهای به مباحث قرآنی دارد و در این زمینه اقدامات شاخصی انجام داده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: یکی از مهم ترین اقدامات شهرداری قزوین در سال ۹۲ اضافه کردن ۱۰هزار جزء به محفوظات حافظان قرآن شهر قزوین است.
وی گفت: تا اکنون ۹ همایش در راستای تجلیل از حافظان قزوین از سوی شهرداری قزوین برگزار شده است.
وزیری نژاد گفت: وجود قاریان ممتاز بین المللی در قزوین نشان از اقدامات خوب و تاثیرگذار در زمینه قرآنی در قزوین است.
وی تصریح کرد: به دلیل اجرای موفق طرحهای قرآنی شهرداری قزوین، شورای عالی فرهنگی کشور خواستار ارایه این طرح برای الگوسازی در سایر شهرها شده است.
وزیری نژاد توضیح داد:این پروژه در ۵۰۰مترمربع با اعتبار ۴۰ میلیار ریال احداث خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوین سالیانه یک میلیارد تومان بابت فعالیتهای دینی و مذهبی از جمله فضاهای شهری در ایام مذهبی، حمایتهای قرآنی، هیات های مذهبی و موسسات مذهبی هزینه میکند.
