آخرین تحولات ونزوئلا/ تهدید دوباره ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه ای مدعی شد «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی وی شخصا مسئول حفظ امنیت «لئوپولدو لوپز» و «آنتونیو لدزما» ۲ نفر از رهبران اپوزیسیون است که در بازداشت به سر می برند.

وی همچنین آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی ونزوئلا را خواستار شد و گفت ادامه حبس رهبران زندانیِ اپوزیسیون، نامشروع است.

این در حالی است که پیشتر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا نیز، بازداشت رهبران اپوزیسیون ونزوئلا را هشدار آمیز تلقی کرد و با لحنی مداخله جویانه مدعی شد: آمریکا همه گزینه های سیاسی خود را برای تغییر وضعیت در ونزوئلا ارزیابی خواهد کرد که نهایتا یا مادورو به این نتیجه می رسد که آینده ای ندارد و با رضایت خود کنار می رود یا اینکه واشنگتن مجبور می شود اوضاع دولت کاراکاس رابه مسیر قانونی بازگرداند.

این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا نیز روز دوشنبه تحریم هایی را علیه رئیس جمهوری ونزوئلا اعمال کرد.

گفتنی است ناآرامی ها در ونزوئلا از ماه آوریل به این سو با افزایش موج اعتراضات مردمی که به تحریک اپوزیسیون غربگرا به خیابان ها آمده و برکناری مادورو را خواستار هستند، افزایش یافته است. اصلی ترین علت ناآرامی ها ضعف اقتصادی دولت کاراکاس عنوان می شود.

اوج اعتراضات مردمی که به پشتوانه اپوزیسیون حاکم بر پارلمان شدت گرفت، مخالفت با انتخابات مجلس مؤسسان بود که با بیش از ۵۰۰ عضو از توانایی بازنویسی قانون اساسی و انحلال پارلمان غربگرا برخوردار است.

ترامپ پیشتر گفته بود در صورت تشکیل مجلس مؤسسان، تحریم های شدیدی را علیه ونزوئلا اعمال خواهد کرد که به گفته کارشناسان دامنه آن تا عدم خرید نفت از این کشور، ادامه خواهد یافت.

از دیگر واکنش های بین المللی به نتیجه انتخابات مجلس مؤسسان ونزوئلا و اعتراضات بعد از آن، می توان به اظهارنظر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرد که افزایش تنش های سیاسی را مانع از یافتن راهی صلح آمیز برای حل بحران عنوان کرده بود.

این در حالی است که «پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به تهدید های آمریکا از حمایت بی قیدو شرط ارتش از مادورو خبر داد.

از سوی دیگر، انگلستان راهنمای سفر اتباع خود به ونزوئلا را به روزرسانی کرد و گفت به استثنای موارد ضروری، همه پروازها به این کشور متوقف خواهد شد. علاوه بر این، همه بستگانِ کارکنان سفارت انگلستان در ونزوئلا از دیروز (اول آگوست) به ترک خاک این کشور ملزم شدند.