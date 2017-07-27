۴۶سارق و توزیع کننده موادمخدر در اراک دستگیرشدند/ کشف ۲۷فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، شهرام امیریان اظهار داشت: برقراری امنیت اجتماعی از اولویت هایی است که پلیس همواره در پاسخ به مطالبات شهروندان با اجرای طرح های انتظامی چون پاک سازی نقاط آلوده دنبال کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک ادامه داد: در همین راستا روز گذشته با بسیج امکانات و تجهیزات پلیسی، طرح پاک سازی در نقاط آلوده شهرستان اراک به مرحله اجرا گذاشته شد.

امیریان خاطرنشان کرد: با تلاش ماموران انتظامی در این طرح، بیش از یک کیلوگرم انواع مواد مخدر از خرده فروشان مواد و همچنین ۲۷ فقره انواع سرقت کشف شد.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح ۶۰ دستگاه انواع وسیله نقلیه نیز توقیف و ۳۲۵ وسیله نقلیه اعماق قانون شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با اشاره به دستگیری ۴۶ نفر در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در این طرح ۲۷ نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۱۵ نفر سارق و... دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.