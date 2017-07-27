اوباما کتباغنی سازی درایران راپذیرفت/مذاکره به درخواست آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعدازظهر پنج شنبه در مراسم گرمیداشت بهلول گنابادی اظهار کرد: میراث داری فرهنگی در کشور بسیار ارزشمند است و یاد شخصیت های بزرگ کشور باید دائم زنده نگاه داشته شود.

وی افزود: مرحوم بهلول در راه مبارزه با ظلم وستم انسانی پاک باخته بود و باید صدا و سیما از زندگی این شخصیت فیلم تلویزیونی تهیه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از افراد موثر در واقعه مسجد گوهرشاد مرحوم بهلول بود و در تمام عرصه های زندگی خود شجاعت داشت. پرستاری از بیماران و توجه به کودکان از جمله ویژه گی های منحصر به فرد دیگر وی بود.

لاریجانی تصریح کرد: ما در کشور نداریم عالمی که حافظ قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه باشد و به موضوعات اخلاقی نیز توجه داشته باشد و به راستی مرحوم بهلول یکی از دانش آموختگان مکتب امام صادق (ع) بود.

وی اظهارکرد: به جوانان توصیه می کنم حتما کتاب خاطرات مرحوم بهلول گنابادی را مطالعه کنند.

مذاکرات هسته ای به درخواست آمریکا انجام شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هسته ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات هسته ای به تقاضای آمریکا انجام شد و پادشاه عمان پیام این درخواست را به ایران منتقل کرد.

وی افزود: شرط ما این بود که غنی سازی در ایران به رسمیت شناخته شود که اوباما در نامه ای به ایران رسما آن را پذیرفت.

لاریجانی تاکید کرد: ما مذاکرات را پذیرفتیم زیرا در آن دوران همه کشورهای بزرگ دنیا بر علیه ما بسیج شده بودند و با توافق هسته ای این فضا شکسته شد.

وی افزود: حالا آمریکا دارد این معادله را به هم می زند زیرا از طرفی وضعیت داخلی ایران بهبود یافته و از سوی دیگر تروریست ها در منطقه شکست خوردند و این پیروزی بزرگ برای ایران بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دراین شرایط آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه برای جلوگیری از پیروزی های ایران تلاش دارند توافق هسته ای را به هم بزنند.

لاریجانی تاکید کرد: حالا شرایط تغییر کرده و به هم زدن توافق با مخالفت چین و روسیه مواجه شده است .

وی تاکید کرد: آمریکا در تله ای افتاده اند که هر کار بکنند بر علیه خودش تمام می شود، زیرا کشور های دیگر از این اقدام آمریکا حمایت نخواهند کرد. ایران و روسیه را با هم تحریم کردند که نشان دهنده کینه آنهاست.

رئیس مجلس افزود: تصویب تحریم های جدید قطعا به نفع آمریکا نخواهد بود و رئیس جمهور آمریکا دوست دارند مدام خود را در دنیا نشان دهد که این اقدام در دنیا پسندیده نیست.

لاریجانی خاطرنشان کرد: آمریکا تنها تحریم های قبلی خود را قانونی کرده و می گویند ما اموال سپاه پاسداران و مسئولان ایرانی را در خارج از کشور مصادره می کنیم که باید گفت این ها اموالی در خارج ندارند که شما بخواهید مصادره کنید.

وی گفت: گروههای داخلی باید به جای پرداختن به دعواها به فکر حل مشکلات مردم باشند زیرا اقدامات آمریکا تاثیر زیادی نخواهد داشت.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سفر خود در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گناباد گفت: حمایت از تولیدات داخلی مهمترین شاخصه حمایت از بخش صنعت است و باید این مساله محور توجه مسئولان و دست اندرکاران مربوط قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس به انحای مختلف تلاش می کنند تا سنگ ها و موانع را از پیش پای تولید و اقتصاد بردارند تا فعالیت اقتصادی رونق گرفته و ثبات کشور در این زمینه افزایش یابد.

وی همچنین رفع مشکلات اقتصادی و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیازمند همگرایی بیشتر بین فعالان اقتصادی ذکر و ابراز امیدواری کرد که با عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب مشکلات این بخش کاهش یابد.

رئیس مجلس، حمایت از تولید ملی و صادرات را از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: هر اندازه در این زمینه به موفقیت دست یابیم، برای تحقق اهداف اقتصادی کشور گام های موثرتری برداشته شده است.

لاریجانی تصریح کرد: اگر چه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با سختی ها و مشکلاتی دست به گریبان هستند ولی شرایط امروز نسبت به چهار سال قبل بهتر شده و اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار است.

وی گفت: طرح آمایش سرزمینی که مقدمات بررسی آن در مجلس شورای اسلامی فراهم شده، گام مهمی برای کاهش مشکلات عرصه تولید و فعالیت اقتصادی است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۵۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار در سه ماهه ابتدای امسال از این استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۱۱ درصد و از نظر ارزشی هشت درصد افزایش نشان می دهد.

علیرضا رشیدیان گفت: در این مدت ۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۰ میلیون دلار از دیگر کشورها وارد استان خراسان رضوی شده که از نظر ارزشی ۵.۶ درصد افزایش و از لحاظ وزنی ۳۴ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: با توجه به موقعیت و ظرفیتهای تولیدی خراسان رضوی کالاهای این استان به ۸۰ مقصد تجاری صادر می شود که این خود ظرفیت خوبی برای این منطقه ایجاد کرده است. وی گفت: نرخ خالص اشتغال در سه ماهه سال جاری در این استان به ۲ میلیون و ۵۵ هزار و ۷۳۷ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲۰ هزار نفر افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد سالانه ۱۰۵ هزار فرصت شغلی جدید از رویکردهای مهم مدیران دولت در این استان است، گفت: اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۴ از ۳۶ هزار نفر به حدود ۱۰۰ هزار اشتغال افزایش یافت.