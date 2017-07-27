به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در جلسه ای به مناسبت پنجم مردادماه، سالروز برگزاری نخستین نمازجمعه بعد از انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه لازم است نسبت به اهمیت و وجوب نمازجمعه به مردم اطلاع‌رسانی شود، اظهار داشت: این که بعضی اصرار دارند به مردم تاکید کنند حتما بعد نماز جمعه، نماز ظهر را هم بخوانند تنها منحصر به یزد است.

وی افزود: این موضوع سبب می‌شود که عده‌ای به نماز جمعه بهای لازم را ندهند و بگویند ما همین نماز ظهر را در منزل می‌خوانیم و به مصلی نمی‌رویم.

امام جمعه یزد تاکید کرد: موضوع دیگری که متاسفانه به مردم گفته نمی‌شود، وجوب نمازجمعه است و بسیاری از مردم گمان می‌کنند نماز جمعه یک فرضه مستحب است و به همین دلیل اصرار زیادی برای حضور در این فریضه عبادی سیاسی ندارند.

وی تصریح کرد: در روایات بیان شده که در هفته ۳۵ نماز بر انسان واجب است که یکی از این نمازها واجب است به جماعت خوانده شود، این نماز جماعت هم به نمازجمعه تعبیر می‌شود و اکثر فقهای معاصر هم به این موضوع تاکید کرده‌اند.

ناصری با اشاره به اینکه در اصل سند این روایت هیچ موضوعی وارد نشده است، ادامه داد: برخی از علما که احتیاط زیادی می‌کنند، در ارتباط با وجوب این نماز چنین بیان می‌کنند که اگر نمازجمعه به پا و اقامه شد، واجب است که همه در آن شرکت کنند.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه ستادهای نمازجمعه رسالت فرهنگی سنگینی بر دوش دارند، گفت: نمازهای جمعه باید در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با مسائل فرهنگی اقدام کرده و زمینه‌ای را فراهم کنند که فرهنگ دینی و ارزش‌های اسلامی در جامعه به ویژه بین جوانان ایجاد شود.

وی ادامه داد: رونق مساجد یکی از برنامه‌های بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد و می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که جوانان به جای فضاهای مجازی، به مساجد کشیده شوند و به این ترتیب ‌ارزش‌های دینی در بین آنها ترویج شود.

ناصری تصریح کرد: در حال حاضر مساجد آن گونه که باید و شاید فعال نیستند و جذابیت‌های لازم برای جذب جوانان را ندارند بنابراین لازم است مساجد رویکردی اتخاذ کنند که زمینه جذب و هدایت بیشتر جوانان فراهم شود.