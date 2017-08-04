ابوالفضل حری مترجم و مصحح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: به تازگی ترجمه یک مجموعه مقاله درباره قرآن را به ناشر تحویل داده‌ام که عنوان پیشنهادی‌اش «قرآن‌پژوهی مستشرقان» است. اما عنوان دقیقش «جستارهایی درباب مطالعات قرانی _ اسلامی در غرب: رویکردهای زبانی، ادبی، سبکی و گفتمانی» است.

وی افزود: این کتاب مجموعه‌ای از ۱۹ مقاله و ۴ پیوست است که سیری از مطالعات قرآنی مستشرقان را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد و جنبه‌های زبانی، سبکی، ادبی و گفتمانی قرآن در این مقاله‌ها بررسی شده است. برای این کتاب، مقدمه‌ای درباره سیر مطالعاتی قرآن‌پژوهی در غرب نوشته‌ام و مقاله‌ها هم مسائلی از جمله تقوا در قرآن، یا ساختار و تفسیر سوره مومنون، ساختار و نشانه شناسی سوره کهف، سوره یاسین به مثابه قلب قرآن، هنر جناس‌سازی در قرآن، جنبه‌های روایت گری در قرآن و یا ناپیدایی در ترجمه قرآن را شامل می شوند.

این محقق در ادامه گفت: پیوست اول این کتاب، درباره هفت بند محتشم کاشانی است. پیوست دوم هم درباره واقعه کربلا و بخشی از یک رساله دکتری است. اریک اولاندر، نیل رابینسون، ایان ریچارد نتون، مایکل سلز، محمد عبدالحلیم، مستنصر میر، حسین عبدالرئوف و... از جمله نویسندگان مقالات این کتاب هستند. این کتاب را چندی پیش به انتشارات علمی و فرهنگی تحویل دادم و در حال حاضر مراحل آماده سازی اش برای چاپ انجام می شود.

حری گفت: کار دیگری که آن را هم به انتشارات علمی و فرهنگی تحویل داده ام، کتاب «انسجام در قرآن» اثر مستنصر میر قرآن‌پژوه پاکستانی است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۸۳ چاپ شده و رساله دکتری میر بوده است. این رساله در واقع تفسیری از رساله تدبری در قرآن از امین احسن اصلاحی مفسر هندی قرآن است که سعی داشته در اثرش، تفسیری به زبان اردو از قرآن ارائه دهد. مستنصر میر برای رساله دکتری خود روی این تفسیر اردویی کار کرده و در واقع شرحی به زبان انگلیسی بر تفسیر امین احسن اصلاحی نوشته است.

مولف کتاب «مطالعه قرآن به منزله اثر ادبی» همچنین گفت: این کتاب کم حجم برای اولین بار، دنیای انگلیسی زبان را با یکی از تفسیرهای زبان هندی قرآن، آشنا کرد. این اثر با ۷ فصل حدود ۲۰۰ صفحه دارد و در فصل اولش، بحث نظم در قرآن مطرح می شود. مستنصر میر در ادامه کتاب، نظم را بین چند مفسر قرآن بررسی کرده است.

این مترجم در پایان گفت: کتاب دیگری هم که به همین ناشر تحویل داده ام، «دریچه ای به جهان روایت» اثری از مانفرد یان است.