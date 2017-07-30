جمعیت شهر تهران همچنان رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، نعمت الله ترکی در حاشیه جلسه کارگروه توسعه روستایی استان تهران افزود: پیرامون شهر تهران ۱۵ شهرستان با جمعیت بیش از ۵.۵ میلیون نفر وجود دارد.

وی گفت: همچنین روستاهای استان تهران تراکم بسیار بالای جمعیتی دارند و در برخی از موارد جمعیت یک روستا بیش از ۵۰ هزار نفر یعنی معادل جمعیت برخی از شهرستان های کشور است.

ترکی افزود : هر چقدر که شهرستان های پیرامونی شهر تهران پیشرفته تر شود و شاخص های خدماتی، تولیدی، اشتغال و اقتصادی آن افزایش یابد، فشار بر کلان شهر تهران کمتر خواهد شد.

وی از تلاش برای تهیه سند توسعه و سند آمایش استان تهران خبر داد و گفت: اگر این دو سند با مطالعات کافی تهیه و سپس با قدرت اجرایی شود شاهد ارتقاء شاخص های کلان رفاهی و اقتصادی در سطح استان تهران خواهیم بود و به تدریج مهاجرت معکوس شکل می گیرد.

تهیه سند توسعه و اشتغال روستاهای استان تهران

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: تا پایان برنامه ششم ملزم هستیم برای ۵۰ درصد روستاهای استان سند توسعه و اشتغال؛ تهیه و اجرایی کنیم.

وی افزود: یکی از مهمترین بخش های مورد نظر در این سند گردشگری در روستاهای استان و استفاده از این ظرفیت بالقوه برای اشتغال روستائیان است.

وی با اشاره به اینکه استان تهران در تولید ۱۰ محصول کشاورزی مقام اول تا سوم را دارد، گفت: در این سند بر صادرات این محصولات به کشورهای دیگر تاکید شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران به توسعه صادرات گیاهان دارویی، احداث گلخانه ها در روستاها و ساماندهی آبرسانی به روستاهای استان تهران اشاره کرد و گفت : در سال جاری آبرسانی به ۶۷ روستا در دست انجام است و تا پایان برنامه ششم ۵۰ درصد روستاهای استان تهران از آب شرب و سالم بهره مند می شوند.

وی گفت : تفکیک آب شرب و مصرفی خانوارهای روستایی نیز در این سند در دستور کار قرار دارد.

ترکی با بیان اینکه ۸۰۰ روستا با ۹۰۰ هزار نفر جمعیت در استان تهران وجود دارد، گفت:

شاخص های توسعه یافتگی و خدمات رسانی به روستائیان در استان تهران از شاخص های اصلی کشور پایین تر است که باید کار ویژه ای صورت بگیرد.

وی از آغاز به کار فاز اول پایانه صادرات گل و گیاه استان در اول شهریور امسال خبر داد و گفت: ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان نیز در دستور کار قرار دارد و به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی گفت: باید از صادرات بعنوان یکی از محورهای اصلی کمک به تولید و اشتغال در روستاهای استان تهران نام ببریم و در این سند تاکید کنیم.