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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۹

ترامپ توئیت کرد: از چین خیلی ناامید هستم!

ترامپ توئیت کرد: از چین خیلی ناامید هستم!

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر انگشت اتهام خود را به سوی چین نشانه گرفت و مدعی شد پکن آن گونه که شایسته است با واشنگتن برای مهار کره شمالی همکاری نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۲ پیام توئیتری از عدم رضایت خود نسبت به عملکرد چین در مهار کره شمالی سخن گفت و مدعی شد دولت پکن از این بابت هیچ کمکی به ایالات متحده نکرده است.

وی در نخستین پیام خود نوشت: من خیلی از چین ناامید هستم. (این در حالی است که) نادان هایی که قبلا رهبری آمریکا را در اختیار داشتند به آنها (چینی ها) اجازه دادند تا سالانه صدها میلیارد دلار سود اقتصادی از محل تجارت با ما داشته باشند.

ترامپ در پیام دیگری نوشت: آنها (چینی ها) هیچ کاری در رابطه با کره شمالی برای آمریکا انجام ندادند. دیگر اجازه نمی دهیم این روند ادامه پیدا کند. چین به راحتی می تواند این مشکل (کره شمالی) را حل کند!

گفتنی است کره شمالی روز جمعه یک فروند موشک جدید را که ادعا می شود از نوع قاره پیما است آزمایش کرد حال آنکه «کیم جونگ اون» رهبر جوان این کشور در پیامی هشدارآمیز اعلام کرد از این پس تمامی خاک آمریکا در تیررس موشک های پیونگ یانگ قرار خواهد داشت.  

اظهارات ترامپ در حالی ایراد شد که پیشتر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا نیز مدعی شده بود کمک های اقتصادی چین و روسیه موجب جسارت بخشیدن به کره شمالی و افزایش تهدیدهای برخاسته از این کشور است.   

کد مطلب 4044727
مریم خرمایی

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