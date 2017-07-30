۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۷

جانی دپ در ونکوور/ دزد دریایی پروفسور شد

بازیگر فیلم «دزدان دریایی کاراییب» به تازگی در ونکوور فیلمبرداری فیلم جدیدش را شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جانی دپ در فیلم جدیدش با عنوان «ریچارد می‌گوید خداحافظ» در نقش یک پروفسور ظاهر شده‌ است.

این فیلم که به تازگی کار فیلمبرداری‌اش در ونکوور شروع شده با حضور زویی دویچ در نقش یکی از دانشجویان این پروفسور ساخته می‌شود.

جمعه شب هنگام فیلمبرداری صحنه‌ای از این فیلم در خیابان‌های ونکوور مردم از تماشای جانی دپ هیجان‌زده شدند.

او پروفسوری است که دچار یک بیماری شده که زندگی او را تغییر می‌دهد.

یکی از صحنه‌هایی که با حضور دپ فیلمبرداری شد حضور او در کنار دریاچه و کنار یک قوی سفید بود.

دنی هوستون، رزمری دیویت، دیوون ترل و اودسا یانگ دیگر بازیگران این فیلم هستند.

فیلمنامه این فیلم را وین رابرتس نوشته و خود وی فیلم را کارگردانی می‌کند. او فیلمی با عنوان مشابه «کیتی می‌گوید خداحافظ» را سال ۲۰۱۶ ساخته بود.

قرار است «ریچارد می‌گوید خداحافظ» ۲۰۱۸ اکران شود.

زویی دویچ فرزند لیا تامپسون بازیگر و هاوارد دویچ کارگردان است. او بازی در فیلمی چون «چرا او؟» در سال ۲۰۱۶ را در کارنامه دارد.

جانی دپ با پشت سر گذاشتن سالی شلوغ که شامل جدایی او از همسرش بود و کمبود منابع مالی، بار دیگر جلوی دوربین قرار گرفته است.

