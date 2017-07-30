خوشبینی پادشاه اردن به آینده بحران عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالله دوم» پادشاه اردن در دیدار با سردبیران روزنامه ها، رئیس کانون خبرنگاران و شمار ی از نویسندگان و اهالی رسانه ها در اردن تأکید کرد که اکنون چشم انداز مسیر در سوریه و عراق روشن شده است و نشانه های مثبتی مشاهده می شود.

بر اساس این خبر شاه اردن با اشاره به آتش بس در جنوب غرب سوریه که بعد از دیدار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه ایجاد شد گفت که نسبت به اوضاع عراق خوشبین است و احتمالا گذرگاه مرزی اردن و عراق در طول سال جاری میلادی بازگشایی شود.

در این دیدار که در قصر الحسینیه برگزار شده بود پادشاه اردن به تحولات اخیر مسجد الاقصی و تلاش برای بازگشایی کامل مسجد، بازگرداندن اوضاع مسجد الاقصی به شرایط قبل از آغاز اعتراضات مردمی و تضمین احترام به وضعیت تاریخی و قانونی موجود در این مسجد نیز اشاره کرده است.

عبدالله دوم ضمن تقدیر از ایستادگی اهالی قدس و پایداری آنها در چند روز اخیر تأکید کرده که موضع مشترک اردن و فلسطین در مقابله با این مسأله از اهمیت بالایی برخودار است.

وی یاد آور شده است که سازمان اوقاف اسلامی قدس در این میان نقش تأثیرگذار و مهمی داشته که بتواند شرایط را به حالت طبیعی خود بازگرداند و افزود: مسأله فلسطین و قدس یکی از اولویت های اردن به شمار می رود. ما آمده ایم تا نقش تاریخی خود برای حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس شریف را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در همه مناسبت ها و دیدارها موضوع فلسطین و دفاع از قدس را مطرح کرده ام، هیچ صدایی مانند صدای اردن در این زمینه بلند نشده است، ما نقش تاریخی، سیاسی و قانونی خود را در این زمینه بازی می کنیم و با وجود همه سختی ها و چالش ها تلاش می کنیم از یهودی سازی مقدسات جلوگیری کنیم.

در خصوص حادثه ایی که هفته گذشته در اردن رخ داد و یک نظامی اسرائیلی دو شهروند اردنی را به قتل رساند نیز پادشاه این کشور تأکید کرد که کشورش از حق شهروندان اردنی عقب نشینی نخواهد کرد و تلاش های لازم برای تضمین تحقق عدالت را به کار خواهد گرفت.

پادشاه اردن همچنین روز پنجشنبه گذشته به خانه« محمد زکریا الدوایمه» جوان 17 ساله ایی که به دست نظامی اسرائیلی در امان کشته شد رفت و در دیدار با پدر او گفت: پسر تو مثل پسر من و یکی از اعضای خانواده من است و اجازه نخواهم داد حق فرزندم پایمال شود.

اما «وائل الجرایشه» خبرنگار و تحلیلگر اردنی در گفتگو با رادیو سوا تأکید کرد که خوشبینی پادشاه اردن در خصوص اوضاع عراق ناشی از مسائلی است که در شرایط فعلی ملموس شده مانند شکست داعش در نبرد با ارتش عراق. وی همچنین تأکید کرد که بعید است اردن در مسأله تأمین امنیت مسیر بین المللی میان دو کشور برای بازگشایی گذرگاه «طریبیل» دخالت کند زیرا ارتش اردن در عملیات های خارج از خاک خود حضور پیدا نمی کند.