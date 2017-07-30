پذیرش ۱۱ مقاله در همایش ملی امام رضا(ع) استان کرمانشاه

ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز یکشنبه در آیین پایانی همایش علمی و پژوهشی سیمای امام رضا(ع) در فرهنگ و ادب عامه که با حضور خدام رضوی، استاندار کرمانشاه، برخی از مسئولین از جمله امام جمعه اهل سنت، نمایندگان مردم شورای اسلامی و... در محل دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت به سه ویژگی برجسته امام رضا(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: ویژگیهای هرکدام از ائمه معنای سلبی برای دیگر ائمه را ندارد بلکه برخی از آنها به دلیل موقعیت زمانی و مکانی که داشتند برخی از ویژگیها در آنها برجسته می شد.

وی با اشاره به اینکه علم پیامبران و ائمه لدنی بود، افزود: امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص)، پاسخگو به شبهات در شرایط خاص اجتماعی آن زمان و دارای حدیث معروفی به نام " «سلسله الذهب» است که در تمامی منابع اسلامی اعم از تشیع و تسنن تایید شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به تشریح برنامه های همایش پرداخت و یادآور شد: این همایش در استان کرمانشاه به طور تخصصی به مبحث عالم آل محمد(ص) بودن امام رضا(ع) پرداخت.

وی ابراز داشت: این همایش پانزدهمین همایش با این موضوع است که امروز بیش از ۸۰ کشور، ۳۵۰ مرکز دولتی و غیر دولتی در ایران به این موضوع می پردازند.

حجت الاسلام جعفری اذعان داشت: برای شرکت در این همایش بیش از ۴۰ مقاله پژوهشی ارسال شده است که ۱۱ مورد آنها از دیگر استانها داوری و به این همایش ارائه شده است.

وی افزود: با تشکیل یک اتاق فکر و اندیشه این مقالات مسیر خاصی را گذرانده اند تا تعدادی از آنها امروز برگزیده شده است.

حجت الاسلام جعفری، در پایان پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور را در این همایش قرائت کرد.