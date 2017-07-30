به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز یکشنبه در آیین پایانی علمی و پژوهشی سیمای امام رضا(ع) در فرهنگ و ادب عامه که در محل تالار وحدت دانشکده علمی- کاربردی فرهنگ و هنر برگزار شد، ابراز داشت: مسلمانان این افتخار را دارند که آخرین فرستاده خداوند از بین آنها برای هدایت بشر مبعوث شده است.

وی افزود: تولد در محیطی اسلامی که تعالیم قرآن و انبیاء و اولیای الهی در آن حاکم است برای همه ما یک نعمت بزرگ است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برای عموم مسلمانان به ویژه شیعیان علاوه بر بهره گرفتن از تعالیم قرآن و پیامبر وجود ائمه هدی برای هدایت و رسیدن به باور قلبی لازم و ضروری است.

وی باطن قرآن را بسیار ژرف عنوان کرد و یادآور شد: برای اینکه همگان از این باطن باخبر باشند باید توسط ائمه و اولیای الهی حجاب از پیچیدگی های قرآن برداشته شود تا قابل فهم و درک برای آنها باشد.

رازانی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه قرآن ۱۴۰۰ سال پیش نازل شد ولی برای همه انسانها در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در گستره جغرافیای عالم همگان را مورد خطاب قرار می دهد و هدایت کننده است.

وی در ادامه به ضرورت وجود امام اشاره کرد و اذعان داشت: به باور شیعه از میان خاندان پیامبر(ص) وجود شریف ۱۲ امام(ع) در زمانهای مختلف سیاسی باید ظهور کند تا اسلام و تعالیم و تجسم هدایت الهی را در آن زمانها نشان دهند.

استاندار کرمانشاه افزود: یکی از این ائمه بزرگوار وجود امام رضا(ع) است که مردم ایران به صورت ویژه از نعمت هم جواری با این امام برخوردار هستند و عشق به امام رضا(ع) در سرتاسر این کشور ریشه دوانده است.

رازانی گفت: اعتقادات و ارادتهای اهل تسنن به ویژه پیروان امام شافعی که اکثریت اهل تسنن استان کرمانشاه را تشکیل می دهند بسیار محسوس است.

وی با اشاره به روایتی از امام شافعی خاطر نشان کرد: امام شافعی همواره احترام علویون را واجب می دانست و در مقابل آنها تمام قد می ایستاد.

استاندار کرمانشاه ابراز داشت: امروز بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال از داخل کشور و ۳ میلیون زائر از دیگر کشورهای مسلمان به قصد زیارت به شهر مقدس مشهد وارد می شوند و این سبب شده تا امروز مشهد بعد از تهران غنی ترین استان محسوب شود.

وی افزود: رمز این ارادت خاص به ائمه هدی حس برقراری یک ارتباط زنده با وجود شریف امامان است.

لازم به ذکر است، در این مراسم آیین رونمایی از کتاب مجموعه مقالات همایش و تقدیر از نفرات برتر و مقالات برگزیده نیز برگزار شد.

در این مراسم خدام رضوی نیز حضور داشتند و صلوات خاصه امام رضا (ع) نیز قرائت شد.