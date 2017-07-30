به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمدی امروز یکشنبه در آیین پایانی علمی و پژوهشی سیمای امام رضا(ع) در فرهنگ و ادب عامه که در محل تالار وحدت دانشکده علمی- کاربردی فرهنگ و هنر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای عملیات مرصاد اظهار داشت: خدا را شاکریم که در کشور بین ملت و رهبر همواره دابطه ای ناگسستنی وجود دارد.

وی با بیان عشق و علاقه اهل سنت نسبت به خاندان اهل بیت(ع) گفت: پیامبر همواره به دوستی و مودت با اهل بیت سفارش کرده است و بر ما فرض است که ارادت خود را نسبت به اهل بیت ابراز کنیم.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه مذهب خود را شافعی عنوان کرد و یادآور شد: این مذهب بسیار به عقاید شیعه جعفری نزدیک است.

وی در ادامه به حدیث ثقلین پیامبر(ص) اشاره وتصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام در پایان عمر شریف خود امت اسلامی را به پایبندی به قرآن و اهل بیت سفارش کرد و گفت مادامی که به این دو اهتمام داشته باشید به شما آسیبی نخواهد رسید.

ماموستا محمدی بیان کرد: بنا به فرموده پیامبر(ص) قرآن و اهل بیت جدا نشدنی است تا زمانی که در حوض کوثر بر آن بزرگوار وارد شود.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) بیان داشت: همانگونه که ستارگان آسمان نگهدارنده آسمان هستند و اگر نباشند آسمان به هم می خورد اهل بیت نیز نگهدارنده و حافظ امت پیامبر هستند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه اظهار داشت: نسل هایی که از اندیشه تکفیری برخواسته اند اهل سنت نیستند و از صمیم قلب می خواهم که اهل تشیع و تسنن در کنار هم باشند و برادری و اخوت خود را حفظ کنند و از شر دشمنان به خدا پناه ببرند.