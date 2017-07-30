سربازرس مگره سرگرم می شود/عرضه «نانِ حلال»نویسنده فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات جهان کتاب، دو عنوان جدید از مجموعه کتاب های پلیسی نقاب به زودی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر می شوند. این کتاب ها آثار ژرژ سیمنون و فردریک دار دو نویسنده فرانسوی ادبیات پلیسی هستند. ترجمه هر دو کتاب توسط عباس آگاهی انجام شده است.

کتاب ژرژ سیمنون، یکی دیگر از رمان های مجموعه «سربازرس مگره» است که با عنوان «مگره سرگرم می شود» چاپ می شود. در این رمان، سربازرس مگره، ۳ سال است که به تعطیلات نرفته و طی این مدت، هربار که خود را برای رفتن به سفر تفریحی آماده کرده، اتفاقی افتاده و ناچار شده به پرونده مربوط به آن اتفاق بپردازد. سربازرس این بار تصمیم می گیرد بدون خروج از پاریس به تعطیلات برود. اما خیلی زود حوصله اش سر می رود. اما پیدا شدن جسد یک زن جوان در مطب یک پزشک باعث می شود دوباره از فکر تعطیلات بیرون بیاید...

این کتاب به زودی با ۱۶۰ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر می شود.

کتاب دیگر هم که نوشته فردریک دار است، با نام «نان حلال» چاپ می شود که داستانش درباره جوانی بی کار و بی پول است که در پی پیدا کردن یک شغل، به شهرستانی کوچک و دلگیر می رود. این جوان با نام بلز دولانژ به طور اتفاقی در یک باجه تلفن راه دو، کیف پول زنانه پر از پولی را پیدا می کند. صاحب کیف، زنی بدلباس اما زیباست و بلز در جستجویش به تنها بنگاه کفن و دفن شهر می رسد...

این کتاب هم با ۱۵۲ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان راهی بازار نشر می شود.