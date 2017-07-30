همه حاشیه های ترامپ در برنامه «ما؛ مردم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، عاطفه سادات دربندی تهیه کننده برنامه «ما؛ مردم» درباره فصل دوم و چالش های جدید برنامه «ما؛ مردم» گفت: از آنجایی که این برنامه به مسائل داخلی و اجتماعی آمریکا می پردازد، با حضور ترامپ در مقام ریاست جمهوری جدید آمریکا و حواشی های پیرامون ایشان از ابتدای ورود به کاخ سفید تا حاشیه های مربوط به شخصیت وی، این برنامه برای مخاطبان جذابیت های خاص خودش را پیدا کرده است و دریافت بازخوردهای گاه چند میلیونی از بینندگان برنامه در قالب مراجعه به ویدئوهای برنامه در فضای مجازی و اظهار نظر درباره برنامه، این موضوع را تایید می کند.

تهیه کننده «ما؛ مردم» افزود: ما فصل اول این برنامه را در ۱۳ قسمت ۲۵ دقیقه ای، با تمرکز بر مسائل و مشکلات داخلی آمریکا تولید و روی آنتن بردیم و به دلیل بازخورد و استقبال فراوان مخاطبان برنامه، فصل دوم «We the «people را با تمرکز بر حواشی ذکر شده تولید کردیم. هفدهمین قسمت این برنامه با اجرای بهمن نورایی روی آنتن می رود و ۲ کارشناس از خارج کشور به همراه یک کارشناس در استودیو، مجری برنامه را همراهی می کنند و در هر برنامه با توجه به موضوع و محتوای برنامه، گزارش های متنوعی از آمریکا برای مان ارسال و در برنامه پخش می شود. منع ورود مسلمانان به آمریکا، قاچاق دارو، وام های دانشجویی، سفر ترامپ به عربستان، همه از جمله موضوعاتی هستند که در برنامه به آنها پرداخته شده است.

وی درباره نام این برنامه توضیح داد: اگر توجه کرده باشید، قانون اساسی آمریکا با این عبارت یعنی «We the people» شروع می شود و بیانگر این است که ما به سفید پوستان و مردان آمریکا همیشه بها داده ایم؛ چون در ابتدا زنان و سیاه پوستان در آمریکا حق هیچ گونه رای نداشتند و مورد احترام قرار نمی گرفتند و درست است که در حال حاضر زنان از حق رای برخوردارند ولی این دوگانگی و تبعیض کماکان در جامعه آمریکا به چشم می خورد و در تظاهرات ها و اعتراضات، مردم گاه با پلاکاردهایی با این عبارت «We the people» شرکت کرده و اعتراض خود را از این همه تبعیض به گوش همگان می رسانند.

در «ما؛ مردم» حمیدرضا جوادی و ناصر طهماسبی نویسندگان برنامه هستند و سحر حقجو به عنوان نریتور همکاری دارد. عادل عباسی تدوینگر، شهرزاد خانی پور دستیار تهیه، حامد عزیزی گرافیست و ساخت موسیقی برنامه را فرشته نژاد برعهده دارد. هماهنگی مهمانان خارجی و داخلی برنامه نیز بر عهده معصومه عابدینی است.

برنامه «ما؛ مردم» روز یکشنبه ساعت ۱۳ به وقت تهران از شبکه پرس تی وی پخش و بازپخش آن روزهای دوشنبه ساعت ۸ و ۲۴، سه شنبه ساعت ۱۸ و آخرین بازپخش آن چهارشنبه ساعت ۱۱ به وقت تهران روی آنتن می ­رود.