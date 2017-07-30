تغییر در نفرات منتخب شورای باقرشهر بعید است/ابطال صندوق شماره ۱۷

محمد محمودی شاه نشین، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید ابطال صندوق شماره ۱۷ باقرشهر، اظهار داشت: تنها یک رای میان نفر هفتم و هشتم باقرشهر اختلاف وجود داشت و این امر موجب اعتراض نفر هشتم شده بود.

وی اضافه کرد: هیئت نظارت استان تهران در راستای اعتراض نفر هشتم، متوجه می شود که علی رغم برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، در صندوق شماره ۱۷ انتخابات به صورت دستی انجام شده است.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان این که فرماندار ری نیز در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات حاضر شد و دلایلی مبنی بر ابطال صندوق شماره ۱۷ ارائه کرد، گفت: این مدارک دیر به هیات مرکزی ارائه شد و لذا ما با کمی تاخیر صندوق را ابطال کردیم.

وی افزود: برخی شواهد خرید و فروش رأی در صندوق شماره ۱۷ باقرشهر برای ما اثبات شد و به همین دلیل نسبت به ابطال انتخابات گام برداشتیم.

محمودی شاه نشین در خصوص تغییر در نفرات منتخب شورای اسلامی شهر باقرشهر گفت: تجمیع آراء توسط فرمانداری انجام می شود، اما بعید می دانم در نفرات منتخب تغییری ایجاد شود.