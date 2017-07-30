تاکنون اختصاص اعتبار توزیع برق برای خوزستان صفر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی خوزستان اظهار کرد: خوزستان از قدیم یک مشکل اساسی داشته و دارد و در صورت عدم اصلاح باز هم ادامه دارد؛ آن هم مسئله اینکه چه کسی چه کاری کرده است.

وی افزود: مردم به نمایندگان، مسئولان و استانداران مراجعه می کنند و در صورت عدم اعتراض مردم در رابطه با برق و گرد و غبار نمی توان شاهد پیگیری مسئولان یا نمایندگان مجلس باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز دغدغه خوزستان را دارند و از سال ۷۶ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را ابلاغ کردند و ممنونیم که در این دولت اجرایی شده است.

پاپی زاده ادامه داد: سال ها مردم دغدغه داشتند و این بحران گرد و غبار و برق به مسئولان ملی منتقل شد. تحت تأثیر افکار عمومی غیر خوزستانی هم هستیم و همه با شنیدن نام خوزستان می گویند چه خبر است که همیشه اسم خوزستان می آید.

وی انتقاد کرد: همه می گویند خوزستان اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومانی را در مصوبه هیئت وزیران برده در حالی که شاید اعتبار عمرانی کشور تا پایان سال به ۳۵ هزار میلیارد تومان هم نرسد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان یادآور شد: سهم فروش از نفت را از دو درصد به سه درصد ارتقا دادند ولی این مسئله فقط به اسم خوزستان تمام شده و از طرفی سازمان برنامه و بودجه به خاطر این مصوبه نسبت به کاهش اعتبارات تملک دارایی اقدام کرده است.

پاپی زاده با گلایه از اینکه منت یارانه برق روی سر خوزستان است در حالی که برخی مواقع از قیمت اصلی برق پیشی می گیرد، گفت: در مصوبه هیئت وزیران سهم توزیع برق ۱۵۰ میلیارد تومان است ولی تاکنون اختصاص اعتبار برای استان صفر بوده و وقتی در این فصل گرم خبری نباشد در فصل پاییز هم نمی توانیم اعتباری را بگیریم.

وی با بیان این کنایه که «جیب ما رو نزن کمکی هم نکن» عنوان کرد: دولت همان اعتبار ۸۵ میلیارد تومان سالانه توزیع برق که از پنج هزار تومان یارانه مشترکان برق خوزستان جمع آوری می شود را به خود استان اختصاص بدهند دیگر نیازی به کمک نیست.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان بیان کرد: اساسنامه انرژی های پاک را دستکاری کردند؛ ۷۰ درصد سهم پنج هزار تومانی یارانه برق خوزستان را به سازمان انرژی های پاک داده اند ولی چرا باید سهم خوزستانی ها به این سازمان اختصاص داده شود.

پاپی زاده اضافه کرد: دولت را به جبران خسارت های ناشی از فعالیت های نفتی و گازی مؤظف کردیم؛ سه سال است که این مسئله قانون دائمی شده ولی امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی و محیط زیست آن را پیگیری نمی کنند.

وی در پایان با طرح این سئوال که چرا وقتی رودخانه دز ۱۵ کیلومتر از وسط دزفول عبور می کند باید مردم دزفول تشنه بمانند، گفت: ولی در یزد که هیچ آبی ندارند و به دنبال یک چیز مایع برای آب کردن هستند هیچ مشکلی برای آب ندارند.