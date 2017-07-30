به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، لیلا وقاری با بیان این مطلب گفت: از روز گذشته تمرینات آماده سازی تیم ملی جوانان در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز شده و بازیکنان با انگیزه بالا، تمرینات پرنشاطی را پشت سر می گذارند.

وی ادامه داد: تمرینات بدنسازی، تکنیک و تاکتیک، کار کردن روی نقاط ضعف و قوت بازیکنان یکی از مهمترین برنامه های تیم ملی بوده و قصد داریم تا با رفع نقاط ضعف و قوت، تیم خوب و آماده ای را در اختیار داشته باشیم.

وی در ادامه درباره حضور در تورنمنت چین گفت: پیشنهاد حضور در تورنمنت چین را به مسئولین کمیته فنی و توسعه، کمیته بانوان و فدراسیون فوتبال ارائه کرده ام تا بازیکنان با حضور در این تورنمنت بتوانند تجربه بازی با تیم های بسیار خوبی همچون ژاپن، چین و امریکا را داشته باشند.

وقاری خاطرنشان کرد: بدون شک رقابت با تیم های فوق علاوه بر کسب تجربه باعث خواهد شد تا ارزیابی دقیقی از ملی پوشان خود داشته باشیم. باید تیم را محک بزنیم چرا که سبک بازی تیم ها متفاوت بوده و بازیکنان با قرار گرفتن در شرایط مسابقه رشد می کنند و از لحاظ فنی عملکردشان ارتقا خواهد یافت