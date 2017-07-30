به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دیوید لیدبیتر با رمانی با عنوان «شکارچیان عتیقه» موفق شد تا جایزه آمازون را از آن خود کند.

این رمان هیجان‌انگیز باستان‌شناسانه جایزه داستان‌گویی کیندل آمازون را به خانه برد.

دیوید لیدبیتر نویسنده این رمان گفت انگار رویاهایش محقق شده‌اند. این جایزه به نویسندگانی تعلق می‌گیرد که آثارشان را با استفاده از پلتفرم انتشار مستقیم کیندل منتشر کرده باشند.

این نویسنده معتقد است کتابش شبیه یک فیلم پرفروش هالیوودی است که روی کاغذ پیاده شده باشد.

این کتاب داستان اشیای باستانی را روایت می‌کند.

آمازون گفت با بررسی هزاران اثر که به این ترتیب منتشر شده بودند در نهایت به فهرستی ۶ نفره رسید و از میان آن این کتاب به عنوان برنده انتخاب شد.

این سایت فروش کتاب به شیوه‌ای کاملا سنتی و با هیاتی متشکل از لیلی کول بازیگر، راشل آبوت و اورنا راس نویسنده و تیم معرفی کتاب آمازون برنده را انتخاب کرد.

این نویسنده پیشتر نیز آثارش را از طریق سیستم خود ناشر کیندل منتشر کرده بود و پس از چهار رمان که به این صورت منتشر کرد، موفق شد تا با رمان پنجمش نام خود را مطرح کند. او تا کنون در مجموع ۲۰عنوان کتاب منتشرکرده و بیش از ۷۵۰ هزار نسخه کتاب آنلاین فروخته است.

این نخستین دور اهدای این جایزه است و آمازون در ژانویه۲۰۱۷ اعلام کرد این جایزه را برای حمایت از نویسندگان خود ناشر راه‌اندازی می‌کند.