آغاز آزمون عملی رشته‌ عکاسی کنکور ۹۶ از ۲۱ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اطلاعیه اول مردادماه ۹۶ سازمان سنجش، متقاضیان رشته­ تحصیلی عکاسی که در زمان مقرر (۱۷ تا ۲۲ تیرماه ۹۶) نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام کرده اند می توانند کارت آزمون عملی رشته عکاسی را ۴۸ ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون خود از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش دریافت کنند.

محل و زمان رفع نقص و برگزاری آزمون عملی و تخصصی رشته عکاسی از ۲۱ تا ۲۵ مرداد ۹۶ بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده است.

داوطلبان باید از ساعت ۸ صبح در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند. به داوطلبان پیشنهاد می شود از عکسهای شاخص خود چند نمونه پرینت تهیه و در جلسه­ آزمون به همراه داشته باشند.

نام رشته زمان آزمون (به ترتیب حرف اول نام خانوادگی) عکاسی خواهران: الف تا ب صبح و پ تا خ بعدازظهر روز شنبه ۲۱ مرداد ۹۶ عکاسی خواهران: د تا س صبح و ش تا ع بعدازظهر روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶ عکاسی خواهران: غ تا مذ صبح و مر تا ی بعدازظهر روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۶ عکاسی برادران: الف تا س صبح و ش تا ی بعدازظهر روز سه شنبه ۲۴ مرداد ۹۶

محل رفع نقص و برگزاری آزمون پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، درب اصلی دانشگاه تهران دانشکده هنرهای تجسمی است.