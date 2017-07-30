به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر رحیم صفوی در آیین رونمایی از کتاب «خداحافظ سالار» که در بردارنده خاطرات همسر شهید همدانی است، اظهارداشت: این یک حقیقت است که از مجاهدت های همسران شهید کمتر صحبت به میان آمده است، اما اگر نبودند همسران مدیر و مجاهد شهیدان و فرماندهانی همچون حسین همدانی در هشت سال دفاع مقدس که شوهرانشان در جنگ بودند و حتی شب های عید به خانه نمی آمدند، این مجاهدت ها رقم نمی خورد.

وی با اشاره به حضور شهید همدانی در جبهه های جنگ و دفاع از حرم اهل بیت (ع) اظهار داشت: بعد از سال های دفاع مقدس حسین همدانی عازم میدان های نبرد در خارج از کشور و جنگ با تروریست ها در یک جنگ بسیار سخت و پیچیده در مقابل افرادی که از سراسر دنیا آمده بودند، شد. سردار همدانی در سوریه با تلاش هایی که انجام داد دفاع وطنی و بسیج مردمی را به وجود آورد و توانست با انتقال تجارب هشت سال جنگ تحمیلی خدمات بسیاری را انجام دهد و به همین دلیل کمتر در خانه بود.

سرلشکر صفوی با اشاره به کتاب خاطرات همسر شهید همدانی گفت: باید از همسر شهید همدانی تشکر کنم که شخصیت حسین را بسیار زیبا در این کتاب به تصویر کشیده. باید بگویم قلب حسین همدانی مالامال از عشق و محبت به خانواده و ملت ایران بود، او برای خدمت به مردم چندین خیریه در همدان تاسیس کرد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پایان تاکید کرد: امیدوارم این کتاب را همه دختران و زنان ایران بخوانند، به نظر من اگر صبر و استقامت همسران و فرماندهان نبود آنها در جبهه های جنگ کم می آوردند. من معتقدم همسران شهدا می توانند الگوی مناسبی برای دیگر زنان ایران باشند.