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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۳

سردار صفوی در مراسم رونمایی از «خداحافظ سالار»:

صبر و استقامت همسران فرماندهان نبود، آنها در جبهه کم می‌آوردند

صبر و استقامت همسران فرماندهان نبود، آنها در جبهه کم می‌آوردند

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: اگر صبر و استقامت همسران و فرماندهان نبود آنها در جبهه های جنگ کم می آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر رحیم صفوی در  آیین رونمایی از کتاب «خداحافظ سالار» که در بردارنده خاطرات همسر شهید همدانی است، اظهارداشت: این یک حقیقت است که از مجاهدت های همسران شهید کمتر صحبت به میان آمده است، اما اگر نبودند همسران مدیر و مجاهد شهیدان و فرماندهانی همچون حسین همدانی در هشت سال دفاع مقدس که شوهرانشان در جنگ بودند و حتی شب های عید به خانه نمی آمدند، این مجاهدت ها رقم نمی خورد.

وی با اشاره به حضور شهید همدانی در جبهه های جنگ و دفاع از حرم اهل بیت (ع) اظهار داشت: بعد از سال های دفاع مقدس حسین همدانی عازم میدان های نبرد در خارج از کشور و جنگ با تروریست ها در یک جنگ بسیار سخت و پیچیده در مقابل افرادی که از سراسر دنیا آمده بودند، شد. سردار همدانی در سوریه با تلاش هایی که انجام داد دفاع وطنی و بسیج مردمی را به وجود آورد و توانست با انتقال تجارب هشت سال جنگ تحمیلی خدمات بسیاری را انجام دهد و به همین دلیل کمتر در خانه بود.

سرلشکر صفوی با اشاره به کتاب خاطرات همسر شهید همدانی گفت: باید از همسر شهید همدانی تشکر کنم که شخصیت حسین را بسیار زیبا در این کتاب به تصویر کشیده. باید بگویم قلب حسین همدانی مالامال از عشق و محبت به خانواده و ملت ایران بود، او برای خدمت به مردم چندین خیریه در همدان تاسیس کرد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پایان تاکید کرد: امیدوارم این کتاب را همه دختران و زنان ایران بخوانند، به نظر من اگر صبر و استقامت همسران و فرماندهان نبود آنها در جبهه های جنگ کم می آوردند. من معتقدم همسران شهدا می توانند الگوی مناسبی برای دیگر زنان ایران باشند.

کد مطلب 4045607
هادی رضایی

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