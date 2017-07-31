بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب باید متحول شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز در جلسه هم اندیشی مسئولان بسیج اساتید با اشاره به اهمیت بسیج اساتید در جامعه و دانشگاه‌ها، گفت: انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است.

وی با تاکید بر نقش آفرینی اساتید بسیجی در تحولات اجتماعی گفت: استادان بسیجی به عنوان اقشار فرهیخته در جامعه و در میان اقشار بسیج می توانند به عنوان افراد صاحب نفوذ منشاء تحولات زیادی باشند.

غیب پرور با اشاره به اینکه هرچه در مسیر انقلاب جلوتر می‌رویم با عرصه های جدیدی از دشمنی های نظام سلطه مواجه می شویم، افزود: برای مقابله با دشمنی های جدید علیه کشور باید با برنامه از پیش طراحی شده حرکت کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر تهیه نقشه راه برای بسیج اساتید گفت: متناسب با اقضائات روز جامعه و مسائلی که برای کشور وجود دارد بسیج اساتید باید با نگاه تحول انقلابی و تکیه بر اندیشه های ناب امام و رهبری با تهیه نقشه راه بیش از گذشته به نقش آفرینی در جامعه بپردازند.

غیب پرور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای عمومی دانشگاه ها گفت: ترویج گفتمان انقلابی و تبیین منافع ملی در جمع دانشگاهیان ضرورتی است که اساتید بسیجی در جهت تحقق آن باید اقدام کنند.

وی ارتباط گیری و تعامل با اساتید و دانشجویان دانشگاه ها را به منظور جذب آنان به انقلاب از جمله اقدامات اساتید بسیجی عنوان کرد و گفت: کانون های بسیج اساتید مراکز حمایت از انقلاب و منافع کشور در دانشگاه ها هستند و باید بیش از گذشته تقویت شوند.

غیب پرور با تاکید بر جذب حداکثری اساتید و دانشجویان به گفتمان انقلابی افزود: باید شجره بسیج را چنان تنومند کنیم که در مقابل هر طوفانی علیه انقلاب اسلامی بتوانیم مقاومت کنیم.

وی با تاکید بر هم افزایی و اثر بخشی فعالیت های بسیجیان در دانشگاه ها خواستار تعامل نیروهای فعال بسیج در دانشگاه های کشور شد و افزود: کانون های بسیج اساتید باید ابتکار عمل را در دانشگاه ها بدست گیرند و با تعامل با دانشجویان بسیجی گفتمان انقلابی در دانشگاه ها را تقویت کنند.

غیب پرور در پایان با اشاره به اینکه رویکرد سازمان بسیج تمرکز زدایی در برنامه هاست گفت: تلاش ما این است اقشار بسیج با رویکرد تفهمی در محیط پیرامونی خود اثر گذاری حداکثری داشته باشند.