مسعود نجفی دبیر جشنواره فیلم های صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل به تعویق افتادن اهدای جوایز چهارمین دوره این جشنواره به منتخبان گفت: تامین جوایز برگزیدگان این جشنواره براساس تفاهمنامه ای که با سازمان سینمایی در دوره ریاست حجت‌الله ایوبی امضا کردیم جزو تعهداتی بود که سازمان پذیرفته بود. سومین دوره برگزاری جشنواره، سازمان سینمایی به تعهدات خود عمل کرد و در دوره چهارم که در سال جاری برگزار شد با حجت الله ایوبی جلسه ای برگزار کردیم و قرار شد که در این دوره نیز جوایز جشنواره از سوی سازمان سینمایی تامین شود.

وی ادامه داد: در آستانه نهایی شدن این امر و پرداخت جوایز، محمدمهدی حیدریان به عنوان رییس سازمان سینمایی جایگزین حجت الله ایوبی شد، در همین راستا و با تغییر مدیریت سازمان سینمایی، دوباره جلساتی را با آقای حیدریان داشتم و دستور پرداخت جوایز صادر شد.

دبیر چهارمین جشنواره فیلم های صنعتی تاکید کرد: تمام کارهای پرداخت جوایز انجام شده و دستور پرداخت هزینه به عیسی مرادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی ارائه شد که در آستانه پرداخت، رمضانعلی حیدری خلیلی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتخاب شد که این تغییر پرداخت هزینه مورد نظر را به تاخیر انداخت. در نهایت از سوی سازمان سینمایی به ما اعلام کردند که باید موسسه ای برای پرداخت هزینه جوایز انتخاب شود که موسسه رسانه‌های تصویری برای پرداخت بودجه مورد نظر انتخاب شد و با پیگیری ها مشخص شد که دستور پرداخت در این موسسه صادر شده است و طی روزهای آینده بودجه مورد نظر پرداخت می شود.

نجفی بیان کرد: البته با توجه به اینکه زمان اهدای جوایز و پرداخت های باقی مانده زمان‌بر شد، جهاد دانشگاهی واحد هنر به عنوان متولی جشنواره با توجه به بودجه اندکی که داشت، اهدای جوایز را آغاز کرده که این امر با پرداخت جوایز اصلی آغاز شد.

وی با تاکید براینکه مدت ها پیگیر برطرف کردن این مشکل در سازمان سینمایی بوده است و جلیل اکبری صحت مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در این زمینه همراهی خوبی داشته است، گفت: سازمان سینمایی اهدای جوایز را برعهده داشت، معاونت علمی ریاست جمهوری هم تعهداتی داشت که این بخش هنوز پرداخت نشده و متولی امر هم جهاد دانشگاهی هنر بود که مقدمات برگزاری جشنواره را برعهده داشت.

نجفی در پایان گفت: تا هفته آینده تمام تعهدات جشنواره فیلم های صنعتی عملی می شود و تاکید می کنم که ما جزو معدود جشنواره هایی هستیم که از دوره گذشته یک ریال بدهی نداشته ایم.