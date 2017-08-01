جابری انصاری وارد مسکو شد /رایزنی پیرامون مسائل منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات روسیه پیرامون آخرین تحولات منطقه ای، صبح امروز سه شنبه وارد مسکو شد.

جابری انصاری در این سفر، دور جدید نشست های کمیته سیاسی مشترک دو کشور را با «میخائیل باگدانف» همتای روس خود و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه برگزار و با «الکساندر فومین» معاون وزیر دفاع روسیه نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی همچنین با برخی از مسئولان مراکز مطالعاتی فدراسیون روسیه و شخصیت های سیاسی سوری مقیم روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.