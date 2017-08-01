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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۹

صبح امروز؛

جابری انصاری وارد مسکو شد /رایزنی پیرامون مسائل منطقه ای

جابری انصاری وارد مسکو شد /رایزنی پیرامون مسائل منطقه ای

معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات روسیه وارد مسکو پایتخت آن کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات روسیه پیرامون آخرین تحولات منطقه ای، صبح امروز سه شنبه وارد مسکو شد.

 جابری انصاری در این سفر، دور جدید نشست های کمیته سیاسی مشترک دو کشور را با «میخائیل باگدانف» همتای روس خود و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه برگزار و با «الکساندر فومین» معاون وزیر دفاع روسیه نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی همچنین با برخی از مسئولان مراکز مطالعاتی فدراسیون روسیه و شخصیت های سیاسی سوری مقیم روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 4047023
محمد مهدی ملکی

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