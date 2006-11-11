در آخرین روز همایش " قرآن در تحقیقات شرق شناسان" در عربستان تأکید شد: تلاش مسلمانان در پاسخگویی به نوشته های نادرست شرق شناسان قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجزیرة، در همایش " قرآن در تحقیقات شرق شناسان" دکتر حمید بن ناصر حمید با عنوان" قرآن در دایرة المعارف اسلامی" سخنرانی کرد و گفت: قرآن کریم ذهن تعداد زیادی از مردم را به خود مشغول کرده و این امر ناشی از اختلافات زمانی، مکانی و دینی آنها به شمار می رود. قرآن کریم از زمان نزول جایگاه بسیاری برای مسلمانان دارد و آنها برای بهبود بخشیدن به تحقیق، پژوهش، تفسیر و حفظ آن تلاش بسیاری می کنند، به طوری که این تلاش تا عصر فعلی ما ادامه دارد.

وی به نقش شرق شناسان یهودی در تأسیس دایرة المعارف اشاره کرد و گفت: در دایرة المعارفی که یهودیان درباره قرآن نوشتند دشمنی با اسلام آشکار است و آنها با این دایرة المعارف به اهانت به قرآن پرداختند و با جهلی که نسبت به قرآن داشتند، سعی کردند تا آن را شرح و بسط دهند. بنابراین این مسئله علمای مسلمان و محققان را بر آن داشت تا به تحقیق و بررسی عمیق قرآن پرداخته و دایرة المعارفی ارائه دهند که دیدگاههای واقعی اسلام در آن جای گرفته باشد.

دکتر ادریس مقبول در این همایش با عنوان" تحقیقات قرآنی شرق شناسان از منظر اسلام" سخنرانی و تصریح کرد: آنچه که در شرایط فعلی بسیبار اهمیت دارد، ارائه چهره اسلام و چهره مسلمانان است که دو عنصر اساسی در تحقیقات شرق شناسان به شمار می روند. برخی از فعالیتهای شرق شناسان نشان می دهند که اهانت به تعالیم دین اسلام و تعرض به مقدسات مسلمانان بسیار است و افتراء به دین اسلام در امور مختلف چون انکار حقوق زن، به بردگی کشیدن افراد و اشاعه دین با قدرت در این تحقیقات یافت می شود.

دکتر منصورن بن محمد النزهة و دکتر عماد بن زهیر حافظ در این همایش با عنوان" شیوه شرق شناسان در ترجمه معانی قرآن" به ترجمه های مختلف قرآن کریم اشاره کردند و یاد آور شدند که در ترجمه هایی که به زبان انگلیسی شده نسبت به زبانهای دیگر به اسلوب و شیوه قرآن بسیار نزدیکتر است.

در این همایش دکتر اشتیفان فیلد از آلمان سخنرانی کرد و افزود: شرق شناسان در جهان اسلام به عنوان جاسوس و یا به عنوان دعوت کننده به دین خود بودند که ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی ضمن بررسی این مسئله، مستشرقان را وابسته به استعمارگران اروپا دانست.

دکتر اشتیفان فیلد با بیان این نکته که محققان اروپایی غیر مسلمان در طول تاریخ به مسئله قرآن کریم پرداخته اند، اظهار داشت: در دو قرن 17 و 18 میلادی تحقیقاتی درباره قرآن انجام گرفت که یا از جهل شرق شناسان نسبت به قرآن ناشی می شد و یا از ترس کلیساهای مسیحیان. از این رو آنها به راحتی و بی مشغله نمی توانستند قرآن را به زبانهای دیگر ترجمه و یا آنرا بررسی کنند.

وی تأکید کرد: محققان غیر مسلمان در این زمینه از شیوه های تحقیق غیر مسلمانان و دستاوردهای آنها بهره می گرفتند که این از سوی مسلمانان مطرود اعلام شد. اما تا امروز هیچ همکاری میان مسلمانان و غیر مسمانان در راستای تحقیقات علمی قرآن انجام نگرفت تا انعکاس فعالیتهای یکدیگر باشند، بنابراین افزایش همکاری میان مسلمانان و غیر مسلمانان ضروری است تا غیر مسلمانان محقق با دستاوردهای علمی مسلمانان آشنا شوند.

همایش سه روزه "قرآن در تحقیقات شرق شناسان" که به منظور بررسی اهداف شرق شناسان در تحقیق و بررسی قرآن کریم و بیان شیوه های این گروه در این زمینه، از 16 آبان ماه در مدینه منوره برگزار شد و دیروز پنج شنبه 18 آبان ماه به پایان رسید.