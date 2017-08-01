به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور در نشستی با فرمانده و مدیران عامل گروه ها و معاونین قرارگاه اظهار کرد: این قرارگاه کارهای بسیار پیچیده ای را در کل کشور انجام داده است که قطعا در تاریخ توسعه ایران ثبت می شود.

وی ادامه داد: به عنوان یک فرد انقلابی احساس افتخار و غرور می کنم که شما به عنوان فرزندان نظام توانسته اید بدون اتکا به بیگانه کارهای عظیمی را در کشور انجام دهید و در تولید علم و دانش و انجام کارهای پیچیده خودکفا شوید و این اقدام بسیار ارزشمند است.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به درایت و بینش عمیق مقام معظم رهبری اظهار کرد: هر کجا که به فرمایش های ایشان عمل شده خیر و برکت برای کشور داشته است و این اقدام ساماندهی آب های غرب کشور از جمله کارهایی است که قطعاً در آینده نزدیک ثمراتش نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: ریشه های توسعه کشور در داخل کشور است زیرا که در عمل به ما اثبات شده است.

عادل آذر در ادامه به رسالت دیوان محاسبات کشور اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.

وی ادامه داد: این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند (به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد) رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

وی با بیان اینکه شعار ما نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه در صیانت از بیت المال و مدیران نظام می باشد، اظهار کرد: در زمینه پیشگیرانه برای هر سازمان و نهاد آمادگی برگزاری دوره های آموزشی را داریم و در زمینه هدایتگرانه موضوع ارائه مشاوره را در دستور کار قرار داده ایم.

وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع فیش های حقوقی و قراردادهای نفتی و گازی اظهار کرد: صیانت از بیت المال و مدیران کارآمد نظام و برخورد با افراد متخلف به دور از هیاهوی سیاسی مشی اصلی این سازمان می باشد که به لطف خدا در هر یک از این زمینه ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی در پایان از فرمانده و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) خواست تا با ایجاد کارگروه آینده پژوهی و آینده نگری مسیر فعالیت قرارگاه خاتم در آینده را ترسیم کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در ابتدای این نشست به اقدامات این قرارگاه در انجام پروژه ها در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی طی دوران دولت یازدهم در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به اتمام رسیده است که این نشان از همکاری مستمر قرارگاه خاتم با دولت برای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

سردار عبادالله عبداللهی به عنوان نمونه به بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور با عنوان ساماندهی آب های غرب کشور که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در حال انجام است، اشاره کرد و گفت: طول پروژه بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومتر و هدف از آن جمع‌آوری آب‌های سطحی در هشت استان غربی کشور است که از ۱۷ سد با حجم مخزنی ۲.۵ میلیارد متر معکب آب، ۱۰ رشته تونل به طول ۱۵۰ کیلومتر، سامانه انتقال آب کانال، باکس و فلوم به طول ۶۰ کیلومتر و خط لوله فولادی به طول ۶۵۰ کیلومتر با قطر ۲۴۰۰ تشکیل شده است.

وی افزود: این پروژه به دست توانای فرزندان این مرز و بوم و با همت قرارگاه خاتم(ص) اجرایی می‌شود، بیشتر سدهایی که در این طرح پیش‌بینی شده به اتمام رسیده‌اند و احداث تونل‌ها و خطوط انتقال هم با سرعت بالایی در حال انجام است، علاوه بر این و مهمتر از آنها، احداث شبکه‌های فرعی است که در این زمینه هم پیشرفت خوبی داریم.

عبداللهی ادامه داد: با تلاش ویژه قرارگاه خاتم(ص) و با همراهی و همکاری مسئولان دولتی، توانستیم این شبکه‌ها را احداث کنیم که بالغ بر ۳۵۰ هزار هکتار را شامل می‌شود. در این پروژه عظیم اشتغال و امنیت پایدار و نیز آبادانی مناطقی که طرح سامان‌دهی آب‌های سطحی غرب کشور در آنها اجرایی شده هم در قالب این پروژه مد نظر بوده‌اند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در پایان سخنان خود به تعامل و همکاری مستمر این قرارگاه با دولت، مجلس و سازمان های نظارتی و مالیاتی اشاره کرد و گفت: رعایت قوانین و مقررات در همه زمینه ها و تعامل با دولت و مجلس و نهادهای زیر مجموعه آن یکی از وظایف کاری ما در قرارگاه است، زیراکه این تعاملات و همکاری ها موجبات پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم می کند و موجب مجد و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان می شود.